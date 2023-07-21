Рика Кихира: «Если бы не было боли, то работала бы над тройным лутцем. Но не скажу, что прошедший сезон был плохим»

Теги травмы сборная Японии женское катание Рика Кихира Фигурное катание

Японская фигуристка Рика Кихира рассказала о первом сезоне после перерыва из-за травмы.

Из-за перелома правой лодыжки и восстановления Кихира пропустила полтора года.

«Год пролетел неожиданно быстро. Я начинала сезон с беспокойством по поводу травмы, в течение сезона боль не уходила, но я чувствовала, что это совершенно новый для меня сезон, такого никогда не было. Я смогла провести его, но не думаю, что полностью восстановилась, поэтому хочу довести процесс восстановления до конца как можно скорее.

Трудно тренироваться до предела и при здоровом теле. Но я каждый день расстраиваюсь из-за того, что лодыжка болит, когда я тренируюсь, чтобы достигнуть этого предела. Думаю, если бы не было боли, я смогла бы работать над тройным лутцем и другими элементами. Но я смогла использовать свой опыт, так что не скажу, что сезон был плохим.

Сейчас чувствую себя лучше, чем в начале прошлого сезона. Не хочу, чтобы травма мешала моей повседневной жизни, поэтому я должна быть осторожной. Сейчас я не занимаюсь прыжками так много, а начинаю с восстановления физической силы, мышц», – сказала Кихира.

Когда-то она побеждала Загитову и прыгала четверной, а потом исчезла. Возвращение Рики Кихиры после полутора лет без стартов

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5 комментариев

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severyanka
Орсер доломал японку
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severyanka
Ответ Anna
Как может несколько лет не заживать трещина в ноге, кто-то может объяснить? Или у нее каждый раз разные переломы🤔
Вы поймите перелом лодыжки бывает разный. Если перелом сращивали с фиксаторами их снимают через 6-8 месяцев плюс реабилитации, так и получается что долго
+2
0
+2
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Александр Шульгин
Вот же Тудберидзе и до Кихиры добралась
+5
-4
+1
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Anna
Как может несколько лет не заживать трещина в ноге, кто-то может объяснить? Или у нее каждый раз разные переломы🤔
0
0
0
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