Рика Кихира: «Если бы не было боли, то работала бы над тройным лутцем. Но не скажу, что прошедший сезон был плохим»

Японская фигуристка Рика Кихира рассказала о первом сезоне после перерыва из-за травмы.

Из-за перелома правой лодыжки и восстановления Кихира пропустила полтора года.

«Год пролетел неожиданно быстро. Я начинала сезон с беспокойством по поводу травмы, в течение сезона боль не уходила, но я чувствовала, что это совершенно новый для меня сезон, такого никогда не было. Я смогла провести его, но не думаю, что полностью восстановилась, поэтому хочу довести процесс восстановления до конца как можно скорее.

Трудно тренироваться до предела и при здоровом теле. Но я каждый день расстраиваюсь из-за того, что лодыжка болит, когда я тренируюсь, чтобы достигнуть этого предела. Думаю, если бы не было боли, я смогла бы работать над тройным лутцем и другими элементами. Но я смогла использовать свой опыт, так что не скажу, что сезон был плохим.

Сейчас чувствую себя лучше, чем в начале прошлого сезона. Не хочу, чтобы травма мешала моей повседневной жизни, поэтому я должна быть осторожной. Сейчас я не занимаюсь прыжками так много, а начинаю с восстановления физической силы, мышц», – сказала .

Когда-то она побеждала Загитову и прыгала четверной, а потом исчезла. Возвращение Рики Кихиры после полутора лет без стартов