Маи Михара: «На чемпионате мира мне пришлось кататься с болями в ноге, но я бы не хотела вдаваться в подробности»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию травмы сборная Японии женское катание Дэвид Уилсон Маи Михара Фигурное катание

Японская фигуристка Маи Михара подвела итоги чемпионата мира.

Она заняла 5-е место.

«После соревнований вчера так и не смогла заснуть – прокручивала в голове прокат и пыталась понять, как же так вышло. Но я все равно рада, что выступила здесь. И смогла откатать хорошо короткую программу.

Не тревожат ли меня травмы? Я не очень люблю говорить о своем здоровье и стараюсь никогда не объяснять прокаты плохим самочувствием. Скажем так: на этих соревнованиях мне пришлось кататься с болями в ноге, но я бы не хотела вдаваться в подробности.

Сейчас для меня главное – пережить этот старт и перевернуть эту страницу. Унывать нельзя. Заканчивать карьеру я не планирую, со мной уже связался мой хореограф Дэвид Уилсон, у него уже есть идеи для постановок на следующий сезон», – передает слова Михары корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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2 комментария

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Doctor of Philosophy
Бедняга, вечно она мучается с какими-то болячками, целые сезоны вылетели из-за этого. Но заметьте: при всём том, что японская одиночка весьма конкурентна, никто не закрывает дверь не только перед возрастными спортсменками, но и перед фигуристкой с хроническим артритом. Она спокойно может сделать перерыв, восстановить здоровье до приемлемого уровня и провести новые, вполне успешные сезоны.
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Inna Iyhmina
Здоровья, Мае. Она настоящий боец.
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