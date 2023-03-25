Маи Михара: «На чемпионате мира мне пришлось кататься с болями в ноге, но я бы не хотела вдаваться в подробности»

Японская фигуристка подвела итоги чемпионата мира.

Она заняла 5-е место.

«После соревнований вчера так и не смогла заснуть – прокручивала в голове прокат и пыталась понять, как же так вышло. Но я все равно рада, что выступила здесь. И смогла откатать хорошо короткую программу.

Не тревожат ли меня травмы? Я не очень люблю говорить о своем здоровье и стараюсь никогда не объяснять прокаты плохим самочувствием. Скажем так: на этих соревнованиях мне пришлось кататься с болями в ноге, но я бы не хотела вдаваться в подробности.

Сейчас для меня главное – пережить этот старт и перевернуть эту страницу. Унывать нельзя. Заканчивать карьеру я не планирую, со мной уже связался мой хореограф , у него уже есть идеи для постановок на следующий сезон», – передает слова Михары корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.