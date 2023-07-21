Рика Кихира: «Хочу выйти на пик к чемпионату Японии. Если лодыжка будет в порядке, смогу претендовать на пьедестал»

Теги сборная Японии женское катание Рика Кихира Фигурное катание

Японская фигуристка Рика Кихира рассказала о планах и программах на новый сезон.

«Сейчас июль, так что хочу без спешки достичь пика к чемпионату Японии в декабре, и я все-таки хочу подняться там на пьедестал. Первое, что нужно сделать – привести себя в идеальное состояние. Думаю, если лодыжка будет в порядке, то точно смогу претендовать на место в тройке», – сказала Кихира.

Она также отметила, что оставит на следующий сезон произвольную программу под саундтрек к фильму «Титаник», короткая программа будет новой.

«Я еще не определилась с музыкой. Думаю, выберем ее на этой или на следующей неделе», – добавила японка.

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9 комментариев

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Александр Шульгин
Да Рика жутко невезучая, а ведь могла очень много выграть но не хватало всегда чего-то. Ну травма конечно сильно ее выбила.
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Katt Lady
Как же хочется увидеть Рику. Пусть здоровье не подведёт!
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Док Аксель
Конкуренция в Японии в ЖО катании в борьбе за призы будет интересной и упорной. Рике удачного и успешного сезона !
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Olga.t
Молодец, Рика, не сдаётся и хочет побороться за медали на ЧЯ! Быстрейшего ей восстановления и успехов в соперничестве с сильными конкурентками.
Милая девочка, талантливая фигуристка!
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Gemma157
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А ведь могла бы вместо Сакамото сейчас чемпионить. Уж Кихира всяко ее талантливее
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Блинчик
Вот Кихира действительно похожа на больную в отличие от некоторых членов японской сборной. Как говорится, почувствуйте разницу.
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Валерий Петров
Надеюсь навяжет конкуренцию Каори
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Сайтама
Умница Рика. Трезво оценивает ситуацию.
Изо всех сил старается по максимуму выступить на соревнованиях.
Милая, талантливая, программы интересные, но травмы преследуют постоянно.
Пусть наконец у неё всё сложится.
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