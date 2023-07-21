Рика Кихира: «Хочу выйти на пик к чемпионату Японии. Если лодыжка будет в порядке, смогу претендовать на пьедестал»

Японская фигуристка Рика Кихира рассказала о планах и программах на новый сезон.

«Сейчас июль, так что хочу без спешки достичь пика к чемпионату Японии в декабре, и я все-таки хочу подняться там на пьедестал. Первое, что нужно сделать – привести себя в идеальное состояние. Думаю, если лодыжка будет в порядке, то точно смогу претендовать на место в тройке», – сказала .

Она также отметила, что оставит на следующий сезон произвольную программу под саундтрек к фильму «Титаник», короткая программа будет новой.

«Я еще не определилась с музыкой. Думаю, выберем ее на этой или на следующей неделе», – добавила японка.