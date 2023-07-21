Рика Кихира: «Хочу выйти на пик к чемпионату Японии. Если лодыжка будет в порядке, смогу претендовать на пьедестал»
Японская фигуристка Рика Кихира рассказала о планах и программах на новый сезон.
«Сейчас июль, так что хочу без спешки достичь пика к чемпионату Японии в декабре, и я все-таки хочу подняться там на пьедестал. Первое, что нужно сделать – привести себя в идеальное состояние. Думаю, если лодыжка будет в порядке, то точно смогу претендовать на место в тройке», – сказала Кихира.
Она также отметила, что оставит на следующий сезон произвольную программу под саундтрек к фильму «Титаник», короткая программа будет новой.
«Я еще не определилась с музыкой. Думаю, выберем ее на этой или на следующей неделе», – добавила японка.
Милая девочка, талантливая фигуристка!
Изо всех сил старается по максимуму выступить на соревнованиях.
Милая, талантливая, программы интересные, но травмы преследуют постоянно.
Пусть наконец у неё всё сложится.