Гуменник о новой короткой программе под Rammstein: «Искали что-то свежее, концептуальное, амбивалентное и подходящее именно мне»

Теги Елена Чайковская сборная России мужское катание Николай Морошкин Петр Гуменник Ксения Михеева Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник рассказал о своей новой программе под Rammstein.

Накануне спортсмен опубликовал отрывок из новой короткой программы под песню Sonne.

«Музыку мы выбирали с Николаем Юрьевичем (Морошкиным). Искали что-то свежее, концептуальное, амбивалентное и подходящее именно мне. Выбрали Sonne, и Николай Юрьевич нарезал ее, используя множество вариаций этого трека.

Во время постановки нам помогала хореограф Ксения Михеева, внесшая движения из современного балета.

Сейчас мы находимся в Сочи и продолжаем оттачивать программу вместе с Еленой Анатольевной Чайковской», – сказал Гуменник.

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18 комментариев

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bona ulo
Ответ Boginya
Очень свежее :) Но посмотреть будет интересно!
Свежее не в области музыки в целом, а в сфере фк. И да, Rammstein - это не заезженная пластинка из "золотого фонда фк."
+14
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+14
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Karina kolesnikova
Чайковская помогает ставить под Раммштайн - это реально амбивалентно :))
+6
0
+6
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Vgg Ghb
Ответ Блинчик
Этот Раммштайн поддерживает убийство российских граждан, машет украинским флагом на концертах, свой последний альбом не выпускал на территории РФ, плюс их гитарист косплеил Гитлера. Отличный выбор, то что надо (нет).
Раммштайн слушали и слушают до сих пор во всем мире. У них куча поклонников из России. Они сто раз говорили о том, какие их взгляды и что они не поддерживают фашизм. Давайте теперь только под калинку-малинку ставить программы, это ведь так оригинально. Сейчас любую песню нерусского исполнителя выбери - и можно будет ваши слова подогнать под него. Лично для меня важна композиция, а не то, как её через сто лет поют эти музыканты и чем они там размахивают. В композиции этого нет.
+4
0
+4
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Vesel79
Хы. С Чайковской. А денежка главного тренера мужской сборной капает Тарасовой
+2
0
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Mion
Ответ Vgg Ghb
Раммштайн слушали и слушают до сих пор во всем мире. У них куча поклонников из России. Они сто раз говорили о том, какие их взгляды и что они не поддерживают фашизм. Давайте теперь только под калинку-малинку ставить программы, это ведь так оригинально. Сейчас любую песню нерусского исполнителя выбери - и можно будет ваши слова подогнать под него. Лично для меня важна композиция, а не то, как её через сто лет поют эти музыканты и чем они там размахивают. В композиции этого нет.
Плюс вам. Песня не виновата
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Boginya
Очень свежее :) Но посмотреть будет интересно!
+5
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Лека-Лека
Петя в программе очень гармоничен. Смотрится захватывающе. Очень интересно посмотреть обкатанный вариант.
Удачи и побед!!!
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Додик Аксель
Пете успеха в его стремлении к выбору оригинальной музыки, интересным и эффектным постановкам. Пусть всё получится. Удачи !
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Olga.t
Пётр в прошлом сезоне многих влюбил в себя, интересный разносторонний человек...
Новый для него образ, это очень интересно!
Потом в программе появятся ультра-си, доработают каждое движение и Петя удивит и восхитит нас!
+2
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Оз
Очень ждала от Петра программу с таким музыкальным выбором! Отрывки, выложенные Петей очень понравились. С нетерпением жду нового сезона, чтобы увидеть программу полностью.
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На Пекин
Красиво представил, теперь хочется увидеть программу.
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Алена Нахо
Rammstein это оч круто,но помимо Sonne у них до фига крутых песен
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Даша Лавренова
Что Чайковская помогает - хороший знак. В том плане, что я немного переживала, как программу примет федра и судьи. А видео очень понравилось, Петя и его тренеры и постановщики большие молодцы, что не боятся пробовать новое, не заезженное. Хореография очень интересная и очень подходит Пете, буду с нетерпением ждать прокаты
+1
0
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Irina037
Чайковская определила Петю номерли 1
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Юра Плисецкий
Ответ Karina kolesnikova
Чайковская помогает ставить под Раммштайн - это реально амбивалентно :))
Вот да. Снова Чайковская. Может она и правда поставила себе задачу развалить российское ФК?
+2
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Karina kolesnikova
Ответ Юра Плисецкий
Вот да. Снова Чайковская. Может она и правда поставила себе задачу развалить российское ФК?
Я имела в виду чисто музыкальную составляющую
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