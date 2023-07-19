Гуменник о новой короткой программе под Rammstein: «Искали что-то свежее, концептуальное, амбивалентное и подходящее именно мне»

Фигурист Петр Гуменник рассказал о своей новой программе под Rammstein.

Накануне спортсмен опубликовал отрывок из новой короткой программы под песню Sonne.

«Музыку мы выбирали с Николаем Юрьевичем (Морошкиным). Искали что-то свежее, концептуальное, амбивалентное и подходящее именно мне. Выбрали Sonne, и Николай Юрьевич нарезал ее, используя множество вариаций этого трека.

Во время постановки нам помогала хореограф Ксения Михеева, внесшая движения из современного балета.

Сейчас мы находимся в Сочи и продолжаем оттачивать программу вместе с Еленой Анатольевной Чайковской», – сказал .