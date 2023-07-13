Петр Гуменник: «Родной город придает дополнительную силу и мотивацию. Стараюсь дать все от себя, чтобы достойно представить Санкт‑Петербург»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Петр Гуменник рассказал, что ощущает особую поддержку болельщиков, выступая в родном городе.

Фигурист родился в Санкт-Петербурге. В будущем сезоне там пройдет чемпионат России по прыжкам, а также Кубок Первого канала. 

«Родной город действительно придает мне дополнительную силу и мотивацию. Я стараюсь дать все от себя, чтобы достойно представить Санкт‑Петербург на соревнованиях.

Каждый раз, когда я выступаю здесь, я ощущаю особую поддержку со стороны болельщиков, а ощущение родного города помогает мне чувствовать себя уверенно и комфортно», – сказал Гуменник

3 комментария

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Boginya
Пете удачи в сезоне! Ждем новых программ!
+9
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+9
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kate_ko
Пётр очень достойный сын своего города: утонченный, умный, яркий. плоть от плоти, можно сказать) всегда интересно видеть его на соревнованиях
+5
0
+5
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Elena Savanuk
Хочется пожелать Пете успешных стартов не только на соревнованиях в родном городе, а во всех турнирах, в которых он примет участие .
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