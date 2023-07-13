Петр Гуменник: «Родной город придает дополнительную силу и мотивацию. Стараюсь дать все от себя, чтобы достойно представить Санкт‑Петербург»

Петр Гуменник рассказал, что ощущает особую поддержку болельщиков, выступая в родном городе.

Фигурист родился в Санкт-Петербурге. В будущем сезоне там пройдет чемпионат России по прыжкам, а также Кубок Первого канала.

«Родной город действительно придает мне дополнительную силу и мотивацию. Я стараюсь дать все от себя, чтобы достойно представить Санкт‑Петербург на соревнованиях.

Каждый раз, когда я выступаю здесь, я ощущаю особую поддержку со стороны болельщиков, а ощущение родного города помогает мне чувствовать себя уверенно и комфортно», – сказал .