Камила Валиева: «Под чей трек хотела бы сделать номер? Может быть, под Валю Карнавал»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева рассказала, под композицию какого исполнителя поставила бы программу.

— Под чей трек ты бы хотела сделать номер? Как ты относишься к выбору исполнителя и под кого бы ты танцевала?

— Мне кажется, под JONY. Он прямо идеально подходит под фигурнокатательную программу. Может быть, даже под Валю Карнавал, — сказала чемпионка Европы на VK Fest. 

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42 комментария

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IlyaGrain
Имя певицы по типу Манька Облигация 😂
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asusp527
Ответ Холден Колфилд
Это уже дно или ещё нет?
Дно впереди, пока карнавал..
+29
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Холден Колфилд
Это уже дно или ещё нет?
+28
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Alex Klimenko
Так. Со вкусами госпожи Валиевой разобрались.
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Orange carrot
Юмористический номер?
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Agent Smith
Валиева выбирает Валю. Все филологиски правильно.
+10
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Onion
Ответ Сергей Амбросий
Валя Карнавал уже не та,похудела и формы ушли...
Вот она, целевая аудитория.
+6
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Anna
Ответ Lapo Elkann
Напрасно волнуются дедушки и бабушки, девочке 16 лет. Я вообще не знаю, кто эти такие , но если что то не так , Тутберидзе скажет " на показательный ! "
Тутберидзе Валю Карнавал даже на показательный не одобрит)
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AntOn
Им реально лучше молчать, чем говорить … Камила Валидол
+10
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MikhaL
Кто все эти люди?
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Анастасия Лукьянова
Да успеет человек еще в своей жизни собрать дискографию Пинк Флойда на виниле, че вы накинулись-то
+9
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Vladimir Zinkov
Камила Валиева:" Хочу сделать номер на трек группы Quest Pistols "Ты мой наркотик , мой никотин".
+6
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На Пекин
Ответ Сáмсон Самсонов
На такой же вопрос Алина затруднилпсь ответить
Иногда лучше промолчать)
+7
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Ирина Петрова
Ответ Сáмсон Самсонов
На такой же вопрос Алина затруднилпсь ответить
Правильно сделала, что не отвнтила
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Виктория Китаева
Камила - подросток, чего накинулись? Она высказала своё подростковое мнение. Для выбора музыки у нее есть тренеры, которые наставят.
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Ритт
она это сказала на ВК фесте. Там куча этих карнавал выступает. Её и спросили про них, то есть под кого из этих певцов-певиц хотела бы прокатать. Она и ответила. А почему бы и нет? Под Венеру Юпитер Дмитриенко катались СБ, под песню Мии Бойко отличный номер у Медведевой. У Карнавал, наверное, тоже хорошие песни имеются.
щас заминусят валиеваненавистники.
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Анна Беляева
Этери скорее повесит собственные коньки на гвоздь, чем допустит Валю Карнавал в музсопровождении ее спорстменки :-))

А так-то понятно, что у подростка и вкусы подростковые.
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Beloded2007
Людмила Добрыйвечер
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Анна Беляева
Ответ Анастасия Лукьянова
Да успеет человек еще в своей жизни собрать дискографию Пинк Флойда на виниле, че вы накинулись-то
Во-во. Люди, которые в свой 16 слушали про "Два кусочека колбаски" и "И целуй меня везде, 18 мне уже" морщатся от Вали Карнавал. Эстетынашлись, меломаны, балетоманы...
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Alina Kernes
Ответ AntOn
Им реально лучше молчать, чем говорить … Камила Валидол
Триметазидин же
+5
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Ирина Петрова
Ответ Саркастичный Чел
карнавал тоже поет?
У сожаленью, да
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arisstopane
от девочки на шаре к девочке на шару...
бедная этери, с каким материалом приходится работать...
грустно...
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Саркастичный Чел
карнавал тоже поет?
+2
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Анна Беляева
Ответ Men77
Под Колю Расторгуева
Не.. Ну, лирика у него местами очень даже духоподъемная
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Vgg Ghb
Пусть под что катается, хоть под Карнавал, хоть под Раммштайн... Главное, чтобы сама программа была хорошей и это подходило фигуристу...
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