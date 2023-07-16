Камила Валиева: «Под чей трек хотела бы сделать номер? Может быть, под Валю Карнавал»

Фигуристка Камила Валиева рассказала, под композицию какого исполнителя поставила бы программу.

— Под чей трек ты бы хотела сделать номер? Как ты относишься к выбору исполнителя и под кого бы ты танцевала?

— Мне кажется, под JONY. Он прямо идеально подходит под фигурнокатательную программу. Может быть, даже под Валю Карнавал, — сказала на VK Fest.