Валиева выступит в зоне «Знание.Лекторий» на VK Fest в Москве. Тема сессии – «Фиджитал-трансформация. Новые технологии в спорте»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева примет участие в VK Fest в Москве.

Мероприятие пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького.

15 июля с 17:00 до 17:30 Валиева проведет автограф-сессию на площадке «Блогеры».

16 июля с 18:30 до 19:30 фигуристка выступит в зоне «Знание.Лекторий». Тема сессии – «Фиджитал-трансформация. Новые технологии в спорте».

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10 комментариев

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Anatiana
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Амброзия
Уф, отлегло...автографы будет раздавать...а то я подумала, что с докладом выступит.
+2
-2
0
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Charliz
Ответ Anatiana
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А токсичные при этом фаны Алины). Камилу без костылей любить не получается?)
+8
-8
0
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scorp19
Ответ Алексей Токарев
Камила умная на самом деле. Напрасно её многие пытаются привязать к позорам Загитовой. От Камилы никогда не было такого кринжа.
Все прокатчицы кринжуют
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