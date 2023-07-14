Валиева выступит в зоне «Знание.Лекторий» на VK Fest в Москве. Тема сессии – «Фиджитал-трансформация. Новые технологии в спорте»

Фигуристка Камила Валиева примет участие в VK Fest в Москве.

Мероприятие пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького.

15 июля с 17:00 до 17:30 проведет автограф-сессию на площадке «Блогеры».

16 июля с 18:30 до 19:30 фигуристка выступит в зоне «Знание.Лекторий». Тема сессии – «Фиджитал-трансформация. Новые технологии в спорте».