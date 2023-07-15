Роман Костомаров: «Спасибо вам за поддержку и добрые пожелания. Это очень вдохновляет, помогает бороться и идти дальше»

Роман Костомаров поблагодарил людей, которые его поддерживают.

Ранее олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел полгода. Из-за осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей.

«Всем привет😎 Спасибо Вам за поддержку и добрые пожелания.

Это очень вдохновляет, помогает бороться и идти дальше 🦾🙏», – написал Костомаров в телеграм-канале.

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