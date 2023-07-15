Роман Костомаров: «Спасибо вам за поддержку и добрые пожелания. Это очень вдохновляет, помогает бороться и идти дальше»

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров поблагодарил людей, которые его поддерживают.

Ранее олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел полгода. Из-за осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей. 

«Всем привет😎 Спасибо Вам за поддержку и добрые пожелания.

Это очень вдохновляет, помогает бороться и идти дальше 🦾🙏», – написал Костомаров в телеграм-канале. 

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

«Костомаров вернется на лед. Он мой герой». Бездна восхищения Романом и его волей

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4 комментария

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Ирина С
Это самое малое, что поклонники могут сделать для вас! Здоровья и только всего доброго впереди!
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Сайтама
Найти себя в этой новой жизни!
Семья, друзья, близкие рядом.
Это самое главное.
А мужества и стойкости Роману не занимать.
Безграничное уважение.
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Татьяна Макарова
Здоровья и дальнейших успехов! Верим в тебя.
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Elena Savanuk
Ответ Ирина С
Это самое малое, что поклонники могут сделать для вас! Здоровья и только всего доброго впереди!
Роману очень нужна была поддержка всей аудитории его поклонников, когда его жизнь висела на волоске... Теперь у него другие планы и задачи, но наше восхищение его мужеством, выдержкой и силой духа, полагаю, будет способствовать более скорому восстановлению, скажем так, утраченных функций после тяжелой болезни.
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