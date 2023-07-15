Роман Костомаров: «Спасибо вам за поддержку и добрые пожелания. Это очень вдохновляет, помогает бороться и идти дальше»
Роман Костомаров поблагодарил людей, которые его поддерживают.
Ранее олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел полгода. Из-за осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей.
«Всем привет😎 Спасибо Вам за поддержку и добрые пожелания.
Это очень вдохновляет, помогает бороться и идти дальше 🦾🙏», – написал Костомаров в телеграм-канале.
«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице
«Костомаров вернется на лед. Он мой герой». Бездна восхищения Романом и его волей
Семья, друзья, близкие рядом.
Это самое главное.
А мужества и стойкости Роману не занимать.
Безграничное уважение.