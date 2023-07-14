Барбара Фузар-Поли: «Хочу пожелать Костомарову самого лучшего. Я так счастлива за него, за Домнину, детей. Врачи сделали чудо»

Итальянский тренер Барбара Фузар-Поли назвала Романа Костомарова героем.

Ранее олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел полгода. Из-за осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей.

«Может, вы сможете передать послание Роману Костомарову? Послание надежды. Он катался со мной рядом, и я следила за ним с замиранием сердца, когда он столкнулся с этими проблемами.

Сейчас я вижу, что он возвращается к жизни. Я хочу пожелать тебе, Роман, самого лучшего.

Он реально очень сильный человек. Уже показал это на льду, когда выиграл Олимпийские игры, но сейчас... это просто вау! Я очень горжусь им, просто браво.

Прекрасные доктора – так понимаю, что в России у вас хорошие больницы, хорошие врачи. Они сделали чудо. Я так счастлива за него, за Оксану Домнину и за его семью, детей.

Это просто невероятно. Пожалуйста, скажите ему, что он герой», – сказала Фузар-Поли.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

«Костомаров вернется на лед. Он мой герой». Бездна восхищения Романом и его волей