«Можно собрать в одном месте 21 тысячу любителей фигурного катания». Энберт предложил провести прыжковый турнир на «СКА Арене»

Теги сборная России Александр Энберт прыжковый фестиваль Фигурное катание

Александр Энберт предложил провести турнир по прыжкам на «СКА Арене».

Арена вместимостью 21,5 тысячи человек будет открыта в сентябре в Санкт-Петербурге. Прыжковый турнир пройдет с 1 по 4 декабря. 

— Я не видел плана этого стадиона, но это хорошая идея. Это самая вместительная ледовая арена в мире?

— Да.

— Звучит прекрасно. Если строится новый стадион, то когда-то на нем в любом случае состоятся какие-то соревнования. Почему бы не начать с прыжкового турнира. Не вижу в этом никаких проблем. В прошлом году был интересный прыжковый турнир.

— Как вы думаете, можно ли собрать 20 тысяч на таком турнире? Кто из звезд для этого должен приехать?

— Было бы неплохо, если бы Джонни Депп заехал, ха-ха. Формат прыжкового турнира вызывает интерес. Можно сделать какой-нибудь фестиваль с показательными прокатами, мастер-классами и викторинами.

Конечно, можно собрать в одном месте 21 тысячу любителей фигурного катания. Вопрос в том, получится ли привлечь аудиторию только прыжковым турниром. Нужно проводить маркетинговое исследование, – сказал Энберт

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3 комментария

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Egypt
Чемпионат России по фигурному прыганию?
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arisstopane
а так и назовём - олимпийские потёмкинские деревни)
тогда и те кто уехал - вернутся!
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Charliz
С чего вдруг самая вместительная в мире? Арена в Сайтаме вмещает 30 тыс человек)
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