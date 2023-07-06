Александр Энберт: «Если мировая общественность считает, что им выгоднее содержать ISU без прибыли, но не допускать россиян, значит, они принимают такое решение»

Теги сборная России ISU Александр Энберт Фигурное катание

Александр Энберт ответил на вопрос, повлияют ли убытки ISU на решение о допуске россиян.

«Нужно понимать, что ISU — это организация, которая занимается популяризацией спорта. По большому счету — это некоммерческая организация. Не какой-то там ритейл, который занимается чисто генерацией прибыли для своих акционеров.

Организация занимается развитием спорта, и мировая общественность от нее ждет правильных путей развития. И ISU опирается на желание мировой общественности и на какие-то вещи, которые от них хочет видеть мировая общественность. А не на то чтобы акционеры получили прибыль.

Они больше опираются не на совет акционеров, а на общественное мнение. И если мировая общественность считает, что им выгоднее за счет налогов или каких-то других денег содержать ISU без прибыли, но не допускать россиян, значит, они принимают такое решение. Не думаю, что кто-то ждет от ISU больших прибылей.

Поэтому убытки не будут каким-то значимым фактором, естественно это фактор, который в определенной степени влияет. Но он не станет основополагающим», — сказал Энберт

Почему и как мучается мировое фигурное катание? Беда не только в деньгах и отстранении России

Везде пишут, что мировая фигурка нищает из-за отстранения России. Не ведитесь, это совсем не так

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгения Гринева
А почему такая уверенность, что убытки связаны именно с недопуском наших? После ОИ завершили многие топовые спортсмены: Ханю, Чен, ПС
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий