Александр Энберт: «Если мировая общественность считает, что им выгоднее содержать ISU без прибыли, но не допускать россиян, значит, они принимают такое решение»
Александр Энберт ответил на вопрос, повлияют ли убытки ISU на решение о допуске россиян.
«Нужно понимать, что ISU — это организация, которая занимается популяризацией спорта. По большому счету — это некоммерческая организация. Не какой-то там ритейл, который занимается чисто генерацией прибыли для своих акционеров.
Организация занимается развитием спорта, и мировая общественность от нее ждет правильных путей развития. И ISU опирается на желание мировой общественности и на какие-то вещи, которые от них хочет видеть мировая общественность. А не на то чтобы акционеры получили прибыль.
Они больше опираются не на совет акционеров, а на общественное мнение. И если мировая общественность считает, что им выгоднее за счет налогов или каких-то других денег содержать ISU без прибыли, но не допускать россиян, значит, они принимают такое решение. Не думаю, что кто-то ждет от ISU больших прибылей.
Поэтому убытки не будут каким-то значимым фактором, естественно это фактор, который в определенной степени влияет. Но он не станет основополагающим», — сказал Энберт.
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