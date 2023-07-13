Александра Трусова в августе проведет мастер-классы в Китае. Стоимость участия – 210 тысяч рублей

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер ОИ-2022 Александра Трусова проведет мастер-классы в Китае.

Мероприятия с участием фигуристки пройдут в Пекине с 8 по 11 августа 2023 года. 

Стоимость составит 16800 юаней (около 210 тысяч рублей) для одного участника. 

«Во время сборов студенты и один из родителей проживают в пятизвездочном роскошном отеле и получают пакет билетов на премьеру спектакля «Щелкунчик».

Набор индивидуальных комплектов тренировочного оборудования, а также эксклюзивные возможности для автографов и фотографий для всех студентов, которые прибывают в лагерь. Места ограничены», – сообщается на странице Team Trusova Official. 

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132 комментария

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aion
потом окажется, что для того, чтобы прийти на мк, нужно еще купить шмотья на 500к
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Sky Smoker
Ни фига себе цена конечно... Интересный способ под видом МК с Сашей толкнуть билеты на Щелкунчика.
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Александр Шульгин
Хочется прямо посмотреть на этих странных людей кто на это пойдет. Побольше отчётов и фотографий.
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arisstopane
вот...нашли же они друг друга - самбист и парикмахерша)
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Беглый*
Мастер-класс как остаться без титулов из-за собственной недалёкости и заниматься разводом людей на бабки) ну а чему она ещё может научить?
+34
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bezsugar
Вот это ценник🤡
Найдутся китайские буратины?)
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ничосе какой ценник.. Как-будто Пападакис-Сизерон или Чен собираются приехать с мастер-классом..
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<vella>
интересно, сколько зарабатывает средний китаец?
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Александр Шульгин
Ответ vanessa2021
Вы сначала доедьте до Пекина, выйдите на один уровень благосостояния с этими людьми, чтобы начать их обходить))) а пока вы и они- непересекающиеся слои общества.
Вы реально очень странная, прямо реально
+13
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Kareglazaya
Интересно, для китайцев это нормальный ценник за подобные мероприятия или завышенный?
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ftv0101
Ответ vanessa2021
Вы сначала доедьте до Пекина, выйдите на один уровень благосостояния с этими людьми, чтобы начать их обходить))) а пока вы и они- непересекающиеся слои общества.
Сегодня на спортсе выкладывали статьи психолога про фанатов. Вы бы почитали...
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<vella>
Ответ Зямлянин
Средний китаец не будет участвовать в мастер-классе по фигурному катанию. Там есть требования к кандидатам по фигурно-катательным навыкам на продажу билетов на мастер-класс. Всем желающим их не продают.
да понятно, что человек с улицы не придет на мастер-класс) зачем ему/ей это?
и все-таки, сколько зарабатывает средний китаец?
прсото любопытно, а гуглить лень
+8
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Александр Шульгин
Ответ vanessa2021
Саша будет вести блог оттуда видимо. Смотрите. Саша не просто так пошла учиться на журналиста, открыла свой ютьюб канал.
Тоже на журналиста учится пошла, это конечно весело. Да пусть побольше выкладывает людей кто ей столько заплатит нормальные люди после это будут этих людей стороной обходить.
+13
-6
+7
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Зямлянин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Е...С
Молодец Саша. Всем завистникам, которые здесь чужие деньги считают, ваши любимицы тоже могут куда-то поехать и поработать. Вот будут ли желающие поработать с ними...
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Александр Шульгин
Ответ Kareglazaya
Интересно, для китайцев это нормальный ценник за подобные мероприятия или завышенный?
Нет конечно
+12
-7
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Brokkoli
Ответ Александр Шульгин
Найдут несколько человек для пиара
А потом напишут об этом книгу
+8
-3
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Сáмсон Самсонов
Интересно сколько из этих денег упадет в карман бабы яны
+10
-5
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Додик Аксель
Ответ Александр Шульгин
Думаю да. Рудковская соберёт человек 10 и скажет что они по 210 тысяч заплатили каждый все ради пиара. По факту они и поездку не окупят это очевидно расходы очень большие.
На что только она не пойдёт ради пиара.
+7
-2
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ИннаВБ
Ответ vanessa2021
Вы сначала доедьте до Пекина, выйдите на один уровень благосостояния с этими людьми, чтобы начать их обходить))) а пока вы и они- непересекающиеся слои общества.
Свою грустную историю рассказываете😜Сочувствую, хотя иначе было бы некогда писать сто сообщений в минуту🤣
+9
-4
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Додик Аксель
А для членов профсоюза пиво бесплатно будет ?...
+7
-2
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NataliaB.3003
Как так можно??. Неужели кто-то ещё придёт и оплатит подобное ... мероприятие?
+11
-7
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Александр Шульгин
Ответ jasonbrowdy
Фанаты Анечки, да вы не расстраивайтесь так. У неё тоже будет крутое мероприятие. 15 августа примет участие на международном турнире в Китае. Соперницы будут из Индии и Вьетнама, как раз под стать нынешней Анечки. Войдёт в историю этот турнир как "Битва двойных флутцев"
Она там выступать не будет и уверен денег тоже брать не будет максимум ей организаторы расходы на проезд и проживание оплатят. Это вообще для другого мероприятие, но вам то не понять.
+11
-8
+3
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абанамат
Ответ vanessa2021
Саша будет вести блог оттуда видимо. Смотрите. Саша не просто так пошла учиться на журналиста, открыла свой ютьюб канал.
Очередной стыд от безтитульной, огромное спасибо Олимпийским Богам, что она продула ОИ.
+10
-7
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Ирина Ларина
Все-таки Яна отличный менеджер. Как бы мы тут все к ней не относились. У Саши ни одного контракта, кроме плюща, но и из этого она выколачивает максимальную прибыль. Молодец девчонка).
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Алексей Токарев
Дети чиновников что ли у неё будут тренироваться?
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