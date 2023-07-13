Александра Трусова в августе проведет мастер-классы в Китае. Стоимость участия – 210 тысяч рублей
Серебряный призер ОИ-2022 Александра Трусова проведет мастер-классы в Китае.
Мероприятия с участием фигуристки пройдут в Пекине с 8 по 11 августа 2023 года.
Стоимость составит 16800 юаней (около 210 тысяч рублей) для одного участника.
«Во время сборов студенты и один из родителей проживают в пятизвездочном роскошном отеле и получают пакет билетов на премьеру спектакля «Щелкунчик».
Набор индивидуальных комплектов тренировочного оборудования, а также эксклюзивные возможности для автографов и фотографий для всех студентов, которые прибывают в лагерь. Места ограничены», – сообщается на странице Team Trusova Official.
Найдутся китайские буратины?)
и все-таки, сколько зарабатывает средний китаец?
прсото любопытно, а гуглить лень