Александра Трусова в августе проведет мастер-классы в Китае. Стоимость участия – 210 тысяч рублей

Серебряный призер ОИ-2022 Александра Трусова проведет мастер-классы в Китае.

Мероприятия с участием фигуристки пройдут в Пекине с 8 по 11 августа 2023 года.

Стоимость составит 16800 юаней (около 210 тысяч рублей) для одного участника.

«Во время сборов студенты и один из родителей проживают в пятизвездочном роскошном отеле и получают пакет билетов на премьеру спектакля «Щелкунчик».

Набор индивидуальных комплектов тренировочного оборудования, а также эксклюзивные возможности для автографов и фотографий для всех студентов, которые прибывают в лагерь. Места ограничены», – сообщается на странице Team Trusova Official.