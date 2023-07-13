Евгения Тарасова и Владимир Морозов не готовятся к следующему сезону («Р-Спорт»)

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов на данный момент не готовятся к сезону.

Как сообщает «Р-Спорт», с начала предсезонной подготовки спортсмены не тренировались на сборе группы Этери Тутберидзе в Новогорске и на катке команды «Хрустальный».

Планируют ли серебряные призеры Пекина-2022 участвовать в соревнованиях в следующем сезоне, пока неизвестно.

Тутберидзе захватывает еще один вид фигурного катания. Для чего Этери пары и что она может им дать?

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24 комментария

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Manatusik
Ответ AllaS
Значит ребятам нужен передых , имеют право на паузу . Уж кто-то, кто-то ТМ с очень большим спортивным стажем. Ну, а если СМИ ошиблись значит будем видеть их на наших соревнованиях.
Какая пауза? Если пауза, то уже вряд ли вернутся.
Серебро ОИ завоевали, международных стартов пока не предвидится. Женя, думаю, планирует уже материнство.
+25
-2
+23
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Katerina Sunny
Ответ Manatusik
Какая пауза? Если пауза, то уже вряд ли вернутся. Серебро ОИ завоевали, международных стартов пока не предвидится. Женя, думаю, планирует уже материнство.
Да и просто семейная жизнь, а не тренировки в Москве или Перми.
+13
0
+13
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AllaS
Значит ребятам нужен передых , имеют право на паузу . Уж кто-то, кто-то ТМ с очень большим спортивным стажем.
Ну, а если СМИ ошиблись значит будем видеть их на наших соревнованиях.
+14
-4
+10
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Katt Lady
Ответ fillette
Весьма вероятно, что это было одним из условий перехода БК ).
БК не в той роли, чтобы ставить такие условия
+12
-2
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Anna
Ответ fillette
Весьма вероятно, что это было одним из условий перехода БК ).
БК просили, чтобы их взяли, а не ставили условия
+8
-1
+7
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Как неожиданно.. Словно гром среди ясного неба 🙃
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spf12
Ответ k4rmazin2007
Думаю, последней фразой, услышанной Женей от Тутберидзе было "Иди рожай!"
Женя вполне сама может захотеть. Девушка замужем, муж в другом городе тренирует, хочется быть с семьёй.
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Е...С
Не думаю, что БК без этого условия переходили.
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Katerina Sunny
В сентябре будет известно.
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InnaPr16
Жаль(
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Lennuci
Ответ k4rmazin2007
Думаю, последней фразой, услышанной Женей от Тутберидзе было "Иди рожай!"
Вы Жень малость перепутали.
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Аленка_76
Жаль, но это было очевидно . Очень мне нравится эта пара
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a71
Вопрос уже даже перезрел.
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Капитан Немо
У них ситуация как у Коляды.
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fillette
Весьма вероятно, что это было одним из условий перехода БК ).
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fillette
Ответ Anna
БК просили, чтобы их взяли, а не ставили условия
Умоляли )). И тут так удачно все совпало... ))
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Manatusik
Ответ Katerina Sunny
Да и просто семейная жизнь, а не тренировки в Москве или Перми.
и это нормально. обычной человеческой жизни и спортсменам хочется
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Надежда Маркова
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ AllaS
Значит ребятам нужен передых , имеют право на паузу . Уж кто-то, кто-то ТМ с очень большим спортивным стажем. Ну, а если СМИ ошиблись значит будем видеть их на наших соревнованиях.
Какие им соревнования, они уже отработанный материал, серебряная медаль их потолок.
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Виноградова Дарья
Ответ Е...С
Не думаю, что БК без этого условия переходили.
ЭГТ вряд ли бы взяла с условиями.
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bolelschiza
Ответ Е...С
Не думаю, что БК без этого условия переходили.
во всяком случае знали, что ТМ соревноваться не будут
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