Евгения Тарасова и Владимир Морозов не готовятся к следующему сезону («Р-Спорт»)
Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов на данный момент не готовятся к сезону.
Как сообщает «Р-Спорт», с начала предсезонной подготовки спортсмены не тренировались на сборе группы Этери Тутберидзе в Новогорске и на катке команды «Хрустальный».
Планируют ли серебряные призеры Пекина-2022 участвовать в соревнованиях в следующем сезоне, пока неизвестно.
Тутберидзе захватывает еще один вид фигурного катания. Для чего Этери пары и что она может им дать?
Серебро ОИ завоевали, международных стартов пока не предвидится. Женя, думаю, планирует уже материнство.
Ну, а если СМИ ошиблись значит будем видеть их на наших соревнованиях.