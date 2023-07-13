Евгения Тарасова и Владимир Морозов не готовятся к следующему сезону («Р-Спорт»)

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов на данный момент не готовятся к сезону.

Как сообщает «Р-Спорт», с начала предсезонной подготовки спортсмены не тренировались на сборе группы Этери Тутберидзе в Новогорске и на катке команды «Хрустальный».

Планируют ли серебряные призеры Пекина-2022 участвовать в соревнованиях в следующем сезоне, пока неизвестно.

Тутберидзе захватывает еще один вид фигурного катания. Для чего Этери пары и что она может им дать?