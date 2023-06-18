Александр Энберт: «Тарасова и Морозов могут откатать этот олимпийский цикл. На примере Савченко мы видели, что в зрелом возрасте можно выиграть золото Олимпиады»

Александр Энберт считает, что пара Тарасова – Морозов может выступить на Олимпиаде-2026.

Ранее тренер Максим Траньков рассказал, что пару посещают мысли о завершении карьеры.

«Сложно обозначать временные рамки, но, думаю, этот олимпийский цикл Тарасова и Морозов могут откатать. На примере Алены Савченко мы видели, что в зрелом возрасте можно выиграть золото Олимпийских игр.

В России большая конкуренция среди спортивных пар, понятно, что силы кончаются. Думаю, Владимир и Евгения подойдут к решению со всей ответственностью. Мне бы очень хотелось, чтобы они продолжили кататься. Я всегда болею за них больше, чем за других.

Слова Максима Транькова оспорить сложно, все-таки ребята прошли две Олимпиады, завоевали два серебра и у них наверняка накопилась усталость. К тому же отстранение россиян от турниров не добавляет мотивации.

А чем старше становишься, тем тяжелее даются нагрузки, прокаты. Должна быть сильная мотивация, чтобы продолжать соревноваться. Ждем, какое решение примут ребята», – сказал Энберт.