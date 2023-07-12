Волков о травме Ковалева: «Он себя нормально чувствует, катается, прыгает. Думаю, через неделю приступим к полноценным тренировкам»

Тренер Александр Волков рассказал о травме фигуриста Артема Ковалева.

7 июля Ковалев сообщил о стрессовом переломе левой большеберцовой кости.

– Александр Сергеевич, как себя чувствует?

– Он себя нормально чувствует, он катается, прыгает. Ничего страшного там нет. У него стресс-перелом, микротрещинки. Он на льду, свободно катается, с правой ноги прыгает. Я думаю, через неделю приступим к полноценным тренировкам.

– К открытым прокатам успеете прийти в форму?

– Да, конечно. До прокатов еще уйма времени. У него нет ничего такого серьезного, – сказал Волков.