Волков о травме Ковалева: «Он себя нормально чувствует, катается, прыгает. Думаю, через неделю приступим к полноценным тренировкам»
Тренер Александр Волков рассказал о травме фигуриста Артема Ковалева.
7 июля Ковалев сообщил о стрессовом переломе левой большеберцовой кости.
– Александр Сергеевич, как Артем себя чувствует?
– Он себя нормально чувствует, он катается, прыгает. Ничего страшного там нет. У него стресс-перелом, микротрещинки. Он на льду, свободно катается, с правой ноги прыгает. Я думаю, через неделю приступим к полноценным тренировкам.
– К открытым прокатам успеете прийти в форму?
– Да, конечно. До прокатов еще уйма времени. У него нет ничего такого серьезного, – сказал Волков.
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