Волков о травме Ковалева: «Он себя нормально чувствует, катается, прыгает. Думаю, через неделю приступим к полноценным тренировкам»

Теги сборная России травмы мужское катание Артем Ковалев Александр Волков Фигурное катание

Тренер Александр Волков рассказал о травме фигуриста Артема Ковалева.

7 июля Ковалев сообщил о стрессовом переломе левой большеберцовой кости.

– Александр Сергеевич, как Артем себя чувствует?

– Он себя нормально чувствует, он катается, прыгает. Ничего страшного там нет. У него стресс-перелом, микротрещинки. Он на льду, свободно катается, с правой ноги прыгает. Я думаю, через неделю приступим к полноценным тренировкам. 

– К открытым прокатам успеете прийти в форму?

– Да, конечно. До прокатов еще уйма времени. У него нет ничего такого серьезного, – сказал Волков.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
А нам тут все рассказывали, что стрессовый перелом - ужас ужасный, столько народу одна жуткая женщина испортила этими переломами, не пощадила. А тут Волков все и поломал. Оказывается - вообще ерунда, впереде ещ екуча времени для восстановления и не бросит все, как пророчили Акатьевой. Вот сейчас Волков, конечно, словмал все методички сотрудникам по комментариям.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий