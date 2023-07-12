Журналист Кузнецов: «Аналогом финала Гран-при для федерации становится Спартакиада сильнейших – Минспорта двигает этот турнир, значит, все приедут туда»

Журналист Дмитрий Кузнецов объяснил, почему финала Гран-при России нет в календаре соревнований.

«По календарю немного внесу ясность, если кто потерял финал Гран-при.

Командный Кубок Первого канала его не заменит, конечно, хоть и идет примерно в те же даты. Его действительно будут менять, чтобы сделать зрелищнее.

А аналогом финала Гран-при для федерации становится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске – Минспорта двигает этот турнир и хочет сделать престижным, значит, все приедут туда.

КПК будет снова закрывать взрослый сезон. Вот так», – написал Кузнецов в телеграм-канале.

Турнир фигуристов в рамках Спартакиады сильнейших пройдет с 15 по 18 февраля, Кубок Первого канала – с 7 по 11 марта в Санкт-Петербурге.