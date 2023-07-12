Журналист Кузнецов: «Аналогом финала Гран-при для федерации становится Спартакиада сильнейших – Минспорта двигает этот турнир, значит, все приедут туда»

Теги сборная России Спартакиада Гран-при России Фигурное катание

Журналист Дмитрий Кузнецов объяснил, почему финала Гран-при России нет в календаре соревнований.

«По календарю немного внесу ясность, если кто потерял финал Гран-при.

Командный Кубок Первого канала его не заменит, конечно, хоть и идет примерно в те же даты. Его действительно будут менять, чтобы сделать зрелищнее.

А аналогом финала Гран-при для федерации становится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске – Минспорта двигает этот турнир и хочет сделать престижным, значит, все приедут туда.

КПК будет снова закрывать взрослый сезон. Вот так», – написал Кузнецов в телеграм-канале. 

Турнир фигуристов в рамках Спартакиады сильнейших пройдет с 15 по 18 февраля, Кубок Первого канала – с 7 по 11 марта в Санкт-Петербурге.

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9 комментариев

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m-mezon
Кузнецов из своего опуса о Мише Коляде зачищает минусы и возможность комментировать и оценивать не только его, но и другие комментарии. Первый раз такое вижу.
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Люсия Федосова
Ждём всех сильнейших наших фигуристов на Спартакиаде .Желаем всем здоровья и удачи.
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Valdai
По сути финалом российского гран-при будет чемпионат России. И по срокам, и по отбору.
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Наталья Трофимова
Очень жаль финала ГП. Собиралась пойти на него. В Магнитка не знаю, поеуду ли.
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Kovka Gnutik
Ребята, вы о чём?
Если нет ФГП, значит нет и самого ГП (пропадает его смысл).
Но ГП (его этапы) есть, значит просто ещё не определились с датой Финала.
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m-mezon
Ответ m-mezon
Кузнецов из своего опуса о Мише Коляде зачищает минусы и возможность комментировать и оценивать не только его, но и другие комментарии. Первый раз такое вижу.
Их же тут два. Иван Кузнецов.
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Lala M
Ответ m-mezon
Кузнецов из своего опуса о Мише Коляде зачищает минусы и возможность комментировать и оценивать не только его, но и другие комментарии. Первый раз такое вижу.
То не тот Кузнецов, их два
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