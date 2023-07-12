Журналист Кузнецов: «Аналогом финала Гран-при для федерации становится Спартакиада сильнейших – Минспорта двигает этот турнир, значит, все приедут туда»
Журналист Дмитрий Кузнецов объяснил, почему финала Гран-при России нет в календаре соревнований.
«По календарю немного внесу ясность, если кто потерял финал Гран-при.
Командный Кубок Первого канала его не заменит, конечно, хоть и идет примерно в те же даты. Его действительно будут менять, чтобы сделать зрелищнее.
А аналогом финала Гран-при для федерации становится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске – Минспорта двигает этот турнир и хочет сделать престижным, значит, все приедут туда.
КПК будет снова закрывать взрослый сезон. Вот так», – написал Кузнецов в телеграм-канале.
Турнир фигуристов в рамках Спартакиады сильнейших пройдет с 15 по 18 февраля, Кубок Первого канала – с 7 по 11 марта в Санкт-Петербурге.
Если нет ФГП, значит нет и самого ГП (пропадает его смысл).
Но ГП (его этапы) есть, значит просто ещё не определились с датой Финала.