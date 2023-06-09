Тарасова о Спартакиаде: «У нас обязательно получится организовать этот турнир на высоком уровне. У нас все турниры проводятся на высочайшем уровне!»

Татьяна Тарасова уверена в высоком уровне организации предстоящей зимней Спартакиады.

Турнир пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России.

«Любые соревнования – это хорошо. Я уверена, что у нас обязательно получится организовать этот турнир на высоком уровне. У нас все турниры проводятся на высочайшем уровне!

Примут ли участие наши сильнейшие спортсмены, будет зависеть от их прописанных планов», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.