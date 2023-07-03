Турнир фигуристов в рамках Спартакиады сильнейших пройдет в Магнитогорске с 15 по 18 февраля
Турнир фигуристов в рамках Спартакиады сильнейших пройдет в феврале в Магнитогорске.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.
«Соревнования фигуристов Спартакиады сильнейших пройдут 15-18 февраля в Магнитогорске на арене «Металлург».
На турнире выступят ведущие спортсмены нашей команды», – сказал Коган.
Соревнования пройдут по программе зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года на территории 5 субъектов РФ.
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