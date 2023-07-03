Турнир фигуристов в рамках Спартакиады сильнейших пройдет в Магнитогорске с 15 по 18 февраля

Турнир фигуристов в рамках Спартакиады сильнейших пройдет в феврале в Магнитогорске.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

«Соревнования фигуристов Спартакиады сильнейших пройдут 15-18 февраля в Магнитогорске на арене «Металлург».

На турнире выступят ведущие спортсмены нашей команды», – сказал Коган.

Соревнования пройдут по программе зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года на территории 5 субъектов РФ.

Предварительный календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2023/24: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России – в декабре