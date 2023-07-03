Турнир фигуристов в рамках Спартакиады сильнейших пройдет в Магнитогорске с 15 по 18 февраля

Теги сборная России Спартакиада ФФКР Александр Коган ТАСС Фигурное катание

Турнир фигуристов в рамках Спартакиады сильнейших пройдет в феврале в Магнитогорске.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

«Соревнования фигуристов Спартакиады сильнейших пройдут 15-18 февраля в Магнитогорске на арене «Металлург».

На турнире выступят ведущие спортсмены нашей команды», – сказал Коган.

Соревнования пройдут по программе зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года на территории 5 субъектов РФ. 

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2 комментария

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Люсия Федосова
Ждём с нетерпением прокаты наших силь нейших фигуристов Сборной России
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Зулфира Мухаметшина
Люблю наших сильных девушек смотреть с 3А и квадами,а не тех кто тройные с горе пополам еле прыгают.
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