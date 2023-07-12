Спортивный врач Ефремов: «Работоспособность после мононуклеоза может пропадать до 6 месяцев. Есть исследования, что период может продлиться и до 9 месяцев»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Спортивный врач Вячеслав Ефремов рассказал, сколько длится восстановление после мононуклеоза.

Ранее сообщалось, что мононуклеозом заразилась олимпийская чемпионка Анна Щербакова

— Для этого заболевания характерен синдром хронической усталости. Спортсмен вроде как все делает по тренировочному плану, он нормально спит, нормально питается, он выполняет все предписания, которые дают, придерживается оптимального графика тренировок и отдыха, но все равно сильно устает.

— Как долго восстанавливается работоспособность?

— Она может пропадать до 6 месяцев, в литературе есть исследования, что этот период может продлиться и до 9 месяцев.

Здесь все зависит от иммунитета. Этот вирус повреждает лимфоидную ткань. В этом вся загвоздка — человек долго выздоравливает. К сожалению, специфического лечения нет.

Заболевание передается воздушно‑капельным путем. Его часто называют поцелуйной болезнью. Чаще всего им болеют или дети, или старший школьный возраст, студенты.

— Какие советы по восстановлению?

— Здесь важно спортсмена не перегрузить, он должен соблюдать режим дня. Единственная терапия — симптоматическая. Болит горло — надо использовать полоскание, повышена температура — жаропонижающее, противовоспалительное. При данном заболевании нельзя назначать антибактериальную терапию, это основное противопоказание, — сказал Ефремов. 

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10 комментариев

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*** Monik ***
Ну правда, спортс, сколько можно уже одно и то же мусолить 🤦🏼‍♀️
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Большой Влад
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Преодоление 12.0
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Ирина Иванова
Мононуклезный ликбез продолжается. Прогнозы становятся всё страньше и страньше.
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Ира Полубоярова
У всех организм устроен по-разному. Зачем вообще рассуждать на эту тему? Сможет и захочет ли выйти на соревнования? Прекрасно! Нет? Тогда успехов в любой другой сфере деятельности.

И в случае желаем Анне крепкого здоровья! Это самое главное, остальное второстепенно.
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Евгения Гринева
Да хватит уже эти бессмысленные опросы проводить. У всех по-разному протекает болезнь, это может сказать исключительно лечащий врач конкретного человека
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asusp527
Вот и врача привлекли😂 Ни в какой сезон она и не собиралась
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Аленка_76
Ане здоровья! Поскорее выздороветь и без последствий!
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