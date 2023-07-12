Спортивный врач Ефремов: «Работоспособность после мононуклеоза может пропадать до 6 месяцев. Есть исследования, что период может продлиться и до 9 месяцев»

Спортивный врач Вячеслав Ефремов рассказал, сколько длится восстановление после мононуклеоза.

Ранее сообщалось, что мононуклеозом заразилась олимпийская чемпионка .

— Для этого заболевания характерен синдром хронической усталости. Спортсмен вроде как все делает по тренировочному плану, он нормально спит, нормально питается, он выполняет все предписания, которые дают, придерживается оптимального графика тренировок и отдыха, но все равно сильно устает.

— Как долго восстанавливается работоспособность?

— Она может пропадать до 6 месяцев, в литературе есть исследования, что этот период может продлиться и до 9 месяцев.

Здесь все зависит от иммунитета. Этот вирус повреждает лимфоидную ткань. В этом вся загвоздка — человек долго выздоравливает. К сожалению, специфического лечения нет.

Заболевание передается воздушно‑капельным путем. Его часто называют поцелуйной болезнью. Чаще всего им болеют или дети, или старший школьный возраст, студенты.

— Какие советы по восстановлению?

— Здесь важно спортсмена не перегрузить, он должен соблюдать режим дня. Единственная терапия — симптоматическая. Болит горло — надо использовать полоскание, повышена температура — жаропонижающее, противовоспалительное. При данном заболевании нельзя назначать антибактериальную терапию, это основное противопоказание, — сказал Ефремов.