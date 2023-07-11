Спортивный врач о мононуклеозе Щербаковой: «В большинстве случаев при правильном подходе к нагрузкам полная ремиссия наступает за 4 недели»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Медицина Фигурное катание

Спортивный врач Михаил Вартапетов рассказал, когда наступает ремиссия при мононуклеозе.

Ранее стало известно, что у олимпийской чемпионки Анны Щербаковой выявили эту болезнь, из-за чего она была вынуждена прервать тренировки.

Мононуклеоз – острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин (ангина), увеличение размеров печени и селезенки.

«В большинстве случаев при правильном подходе к нагрузкам и контроле лабораторных показателей полная ремиссия наступает в среднем за 4 недели.

Но каждый случай индивидуален, нужно обладать полной информацией», – сказал Вартапетов. 

Доктор медицинских наук о мононуклеозе Щербаковой: «Очень заразная инфекция, передается через телесный контакт, поцелуи и прочие похожие вещи»

4 комментария

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Евгения Гринева
Всех врачей решили опросить?
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Lapo Elkann
Тот случай , когда пиар и антипиар " столкнулись лбами ".
Тема " второго пришествия " для обеих сторон закрыта. Можно распустить народ.
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Александр Шульгин
Давай ещё ведь так мало комментаторов и экспертов. Сейчас ещё от фигурного катания всех опрашивать начнут
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mtoo
Ответ Lapo Elkann
Тот случай , когда пиар и антипиар " столкнулись лбами ". Тема " второго пришествия " для обеих сторон закрыта. Можно распустить народ.
Лучше и не скажешь 💯
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