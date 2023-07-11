Спортивный врач о мононуклеозе Щербаковой: «В большинстве случаев при правильном подходе к нагрузкам полная ремиссия наступает за 4 недели»

Спортивный врач Михаил Вартапетов рассказал, когда наступает ремиссия при мононуклеозе.

Ранее стало известно, что у олимпийской чемпионки выявили эту болезнь, из-за чего она была вынуждена прервать тренировки.

Мононуклеоз – острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин (ангина), увеличение размеров печени и селезенки.

«В большинстве случаев при правильном подходе к нагрузкам и контроле лабораторных показателей полная ремиссия наступает в среднем за 4 недели.

Но каждый случай индивидуален, нужно обладать полной информацией», – сказал Вартапетов.

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