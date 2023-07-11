Попова о болезни Щербаковой: «Мононуклеоз очень неприятно проходит для спортсмена. Потом приходится долго втягиваться в тренировочный режим»

Тренер и хореограф Бетина Попова высказалась о болезни Анны Щербаковой.

Ранее стало известно, что у олимпийской чемпионки Пекина-2022 выявили острое вирусное заболевание – мононуклеоз.

По информации «Р-Спорта», фигуристка заболела во второй половине июня, а сейчас уже идет на поправку.

«Мононуклеоз очень неприятно проходит для спортсмена. Потому, что ты выпадаешь из работы и организму необходимо долгое время восстанавливаться.

Самое противное, что после болезни приходится достаточно долго втягиваться в тренировочный режим.

У каждого плюс‑минус по‑своему проходит болезнь. Даша ( ) выпадала на полтора месяца», – сказала .