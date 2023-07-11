Попова о болезни Щербаковой: «Мононуклеоз очень неприятно проходит для спортсмена. Потом приходится долго втягиваться в тренировочный режим»

Теги сборная России женское катание Бетина Попова Анна Щербакова Дарья Павлюченко Фигурное катание

Тренер и хореограф Бетина Попова высказалась о болезни Анны Щербаковой.

Ранее стало известно, что у олимпийской чемпионки Пекина-2022 выявили острое вирусное заболевание – мононуклеоз. 

По информации «Р-Спорта», фигуристка заболела во второй половине июня, а сейчас уже идет на поправку. 

«Мононуклеоз очень неприятно проходит для спортсмена. Потому, что ты выпадаешь из работы и организму необходимо долгое время восстанавливаться.

Самое противное, что после болезни приходится достаточно долго втягиваться в тренировочный режим.

У каждого плюс‑минус по‑своему проходит болезнь. Даша (Павлюченко) выпадала на полтора месяца», – сказала Попова

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5 комментариев

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Александр Шульгин
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Евгения Гринева
Попова именно та спортсменка, которую надо опрашивать по поводу здоровья Ани. Ведь она так за нее болеет, прям с самого олимпийского сезона 🤡
+3
0
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Gemma157
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И что теперь нам тут 2-3 дня читать про диагноз Щербаковой(меж прочим, весьма конфиденциальное и щепетильное дело эти чужие истории болезни)?
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Marya Y
Ответ Александр Шульгин
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Она как бы входила в ТШ Павлюченко-Ходыкина. Ещё повод лишний раз отметиться.
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