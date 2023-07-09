Партнером Алены Жилиной в парном катании стал Андрей Рудь (ТАСС)
Партнером фигуристки Алены Жилиной в парном катании стал Андрей Рудь.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Жилина встала в пару, ее партнером является Андрей Рудь. Пробуют, скатываются», – сказал источник.
Спортсмены тренируются в академии Евгения Плющенко.
Жилиной 13 лет, ранее она выступала в одиночном катании. Рудю 18 лет, в прошедшем сезоне его партнершей была Ева Хмелькова.
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