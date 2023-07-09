Партнером Алены Жилиной в парном катании стал Андрей Рудь (ТАСС)

Теги сборная России пары ТАСС Алена Жилина Андрей Рудь Фигурное катание

Партнером фигуристки Алены Жилиной в парном катании стал Андрей Рудь.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Жилина встала в пару, ее партнером является Андрей Рудь. Пробуют, скатываются», – сказал источник.

Спортсмены тренируются в академии Евгения Плющенко.

Жилиной 13 лет, ранее она выступала в одиночном катании. Рудю 18 лет, в прошедшем сезоне его партнершей была Ева Хмелькова.

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6 комментариев

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kate_ko
насколько я понимаю, такое часто бывает в парном, что ставят полувзрослого партнера и, по сути ребенка, партнершу. вот интересно, насколько это эффективно? ведь с точки зрения психологии в таком возрасте 5 лет это непреодолимая пропасть
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Е...С
Удачи ребятам!
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Е...С
Ответ kate_ko
насколько я понимаю, такое часто бывает в парном, что ставят полувзрослого партнера и, по сути ребенка, партнершу. вот интересно, насколько это эффективно? ведь с точки зрения психологии в таком возрасте 5 лет это непреодолимая пропасть
Рудь провел первые сборы с Алферовой и был в полном восторге. Взрослые рядом и если грамотно будут вести, то все получится. А девочки быстро взрослеют, через два года уже пропасти не будет.
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Mion
Работа на перспективу 2030. Если оба будут прыгать квады, то это будет просто разрыв. Учитывая, что ребята успеют скататься к выходу во взрослые. Скептически отношусь к Плющенко-тренеру, но это очень сильный стратегический ход. Пока Москвина и Тутберидзе этот олицикл будут носиться с взрослыми, он спокойно будет работать с прицелом на след цикл.
С другой стороны, времени вагон и все можно поменяться)
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Елена Ковалёва
Ответ kate_ko
насколько я понимаю, такое часто бывает в парном, что ставят полувзрослого партнера и, по сути ребенка, партнершу. вот интересно, насколько это эффективно? ведь с точки зрения психологии в таком возрасте 5 лет это непреодолимая пропасть
По юниорам покатаются. А дальше начинается интересное... Жаль что много пар не доживают до взрослых.
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Галина Александрова
Ответ kate_ko
насколько я понимаю, такое часто бывает в парном, что ставят полувзрослого партнера и, по сути ребенка, партнершу. вот интересно, насколько это эффективно? ведь с точки зрения психологии в таком возрасте 5 лет это непреодолимая пропасть
а как же Марина Черкасова — Сергей Шахрай, Екатерина Гордеева — Сергей Гриньков?
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