Партнером Алены Жилиной в парном катании стал Андрей Рудь (ТАСС)

Партнером фигуристки Алены Жилиной в парном катании стал Андрей Рудь.

Об этом сообщает со ссылкой на источник.

«Жилина встала в пару, ее партнером является Андрей Рудь. Пробуют, скатываются», – сказал источник.

Спортсмены тренируются в академии Евгения Плющенко.

Жилиной 13 лет, ранее она выступала в одиночном катании. Рудю 18 лет, в прошедшем сезоне его партнершей была Ева Хмелькова.