Москвина о решении ISU: «Как были отстранены, так и остались. Продолжаем тренироваться и готовиться к соревнованиям в этих условиях»
Тамара Москвина отреагировала на решение ISU продлить отстранение российских спортсменов.
Совет ISU сегодня решил оставить в силе запрет на участие в турнирах под своей эгидой для россиян и белорусов.
«Как были отстранены, так и остались. Что тут еще комментировать.
Мы продолжаем тренироваться и готовиться к соревнованиям в этих условиях», – сказала заслуженный тренер СССР.
Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований
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