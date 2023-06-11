Москвина о решении ISU: «Как были отстранены, так и остались. Продолжаем тренироваться и готовиться к соревнованиям в этих условиях»

Тамара Москвина отреагировала на решение ISU продлить отстранение российских спортсменов.

Совет ISU сегодня решил оставить в силе запрет на участие в турнирах под своей эгидой для россиян и белорусов.

«Как были отстранены, так и остались. Что тут еще комментировать.

Мы продолжаем тренироваться и готовиться к соревнованиям в этих условиях», – сказала заслуженный тренер СССР.

Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований