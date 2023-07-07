Туктамышева о международных турнирах: «В некоторых дисциплинах видна потеря россиян, но я бы не сказала, что без интереса смотрела остальные старты»
Елизавета Туктамышева оценила уровень конкуренции на турнирах без российских фигуристов.
– Следили ли за международными соревнованиями?
– Да, следила.
– Согласны ли с тем, что без россиян нет прогресса?
– В некоторых дисциплинах прогресс есть. Безусловно, в мужском одиночном катании – колоссальный прогресс, потому что юный парень исполнил практически запредельный элемент ультрасложности. (американец Илья Малинин, прыгнувший четверной аксель – Sports.ru)
В танцах есть хорошие танцоры. В парах и женском одиночном катании, может быть, да, но я бы не сказала, что там нет такой сильной конкуренции.
У девушек было мало попыток ультра-си в этом сезоне, но это не значит, что соревнования стали менее интересны. В некоторых дисциплинах, конечно, видна потеря российских спортсменов, но я бы не сказала, что без интереса смотрела все остальные старты, – ответила чемпионка мира 2015 года.
Может быть, не "в мужском одиночном катании", а конкретно у Малинина? В чём заключается "колоссальный прогресс" мо в целом? Кто ещё показал результаты, которые можно было бы считать прогрессивными по отношению к результатам Чена и Ханю?
И действительно почти все иностранные парни уже много лет сильнее наших парней по всем показателям. Это же не секрет.