Туктамышева о международных турнирах: «В некоторых дисциплинах видна потеря россиян, но я бы не сказала, что без интереса смотрела остальные старты»

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева сборная США пары мужское катание женское катание Илья Малинин Фигурное катание

Елизавета Туктамышева оценила уровень конкуренции на турнирах без российских фигуристов.

– Следили ли за международными соревнованиями?

– Да, следила.

– Согласны ли с тем, что без россиян нет прогресса?

– В некоторых дисциплинах прогресс есть. Безусловно, в мужском одиночном катании – колоссальный прогресс, потому что юный парень исполнил практически запредельный элемент ультрасложности. (американец Илья Малинин, прыгнувший четверной аксель – Sports.ru)

В танцах есть хорошие танцоры. В парах и женском одиночном катании, может быть, да, но я бы не сказала, что там нет такой сильной конкуренции.

У девушек было мало попыток ультра-си в этом сезоне, но это не значит, что соревнования стали менее интересны. В некоторых дисциплинах, конечно, видна потеря российских спортсменов, но я бы не сказала, что без интереса смотрела все остальные старты, – ответила чемпионка мира 2015 года.

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16 комментариев

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spf12
Вот адекватный комментарий адекватного и мудрого спортсмена. Спасибо, Лиза.
+10
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Анастасия Балканова
Ответ acasancra
Почему в некоторых дисциплинах???? У нас топ спортсмены есть во всех видах: на последних Европах все золото, в последние ФГП во всех видах наши отбирались. Это почему Туктик обижает своих коллег и все наше российское фигурное катание? Во всех дисциплинах потеряло фигурное катание с отстранением наших. Я бы на месте танцоров и парней бы задумалась, стоит ли с Туктик общаться
Вы каким местом читаете? Она сказала, что "в танцах есть хорошие пары", это не значит что наши плохие. Про мо- когда наши парни последний раз ЧМ брали? Да и в танцах мы золото один раз взяли, спустя лет 10 вроде. Всë она правильно сказала.
+6
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На Пекин
Правильно, Лиза. Всегда можно найти интересные идеи и фишечки у других фигуристок, пусть они и не настолько сильны, как наши.
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Капитан Немо
Да, если честно сказать, то без нас мир не особо-то много потерял. Наше отсутствие заметно, но никого во всём остальном мире не огорчает, а, наоборот, вызывает радость. Никто нас там не ждёт (кроме Каори Сакамото). Да, девушки не прыгают квады и триксели, но показывают хорошее катание 8-летней давности, которое западного зрителя полностью устраивает.
+7
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Капитан Немо
Ответ Anna Stefan
Что-то не видно, что тянутся. И да, кто именно "сильнее наших парней по всем показателям"?
Да даже тот же Шома Уно, не говоря уже про завершивших Чена с Ханю. Даже Шома объективно сильнее многих наших ТОПовых парней. И Браун тоже сильнее по компонентам. Я молчу про Малинина. Тем более, сейчас у них есть международный рейтинг, которого нет у нас. Это значит, что их будут лучше оценивать.
+6
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Anna Stefan
===Безусловно, в мужском одиночном катании – колоссальный прогресс, потому что юный парень исполнил практически запредельный элемент ультрасложности. ===
Может быть, не "в мужском одиночном катании", а конкретно у Малинина? В чём заключается "колоссальный прогресс" мо в целом? Кто ещё показал результаты, которые можно было бы считать прогрессивными по отношению к результатам Чена и Ханю?
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Капитан Немо
Ответ Anna Stefan
===Безусловно, в мужском одиночном катании – колоссальный прогресс, потому что юный парень исполнил практически запредельный элемент ультрасложности. === Может быть, не "в мужском одиночном катании", а конкретно у Малинина? В чём заключается "колоссальный прогресс" мо в целом? Кто ещё показал результаты, которые можно было бы считать прогрессивными по отношению к результатам Чена и Ханю?
Малинин задал новую планку в МО. Постепенно за ним потянутся другие парни - это нормально. Вспомните Трусову и Щербакову в 2017 году.
И действительно почти все иностранные парни уже много лет сильнее наших парней по всем показателям. Это же не секрет.
+5
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Pennywise
Ответ Капитан Немо
Да даже тот же Шома Уно, не говоря уже про завершивших Чена с Ханю. Даже Шома объективно сильнее многих наших ТОПовых парней. И Браун тоже сильнее по компонентам. Я молчу про Малинина. Тем более, сейчас у них есть международный рейтинг, которого нет у нас. Это значит, что их будут лучше оценивать.
Ща бы рассуждать о компонентах фигуриста без квадов… Так-то у нас Зонов катает не хуже Брауна.
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Kareglazaya
Хоть кто-то не стал говорить о том, что без нас всё плохо, фигурное катание теперь никто не смотрит и т.д.
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Maria L
просто Лиза любит фигурное катание, а не конкретных спортсменов, поэтому ей интересно смотреть любые соревнованиях хоть с нашими, хоть без наших
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Адриана
Ответ На Пекин
Правильно, Лиза. Всегда можно найти интересные идеи и фишечки у других фигуристок, пусть они и не настолько сильны, как наши.
И какие "фишечки " Вы увидели у новой ЧЕ? Или ЧМ? Каскад 3-2 и 3-1? Смотреть можно, но интереса нет.
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Maria L
Ответ acasancra
Почему в некоторых дисциплинах???? У нас топ спортсмены есть во всех видах: на последних Европах все золото, в последние ФГП во всех видах наши отбирались. Это почему Туктик обижает своих коллег и все наше российское фигурное катание? Во всех дисциплинах потеряло фигурное катание с отстранением наших. Я бы на месте танцоров и парней бы задумалась, стоит ли с Туктик общаться
в отличие от вас,танцоры и парни внимательно прочитают то, что написано черным по белому и продолжат с Лизой дружить и общаться 😎
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