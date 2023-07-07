Елизавета Туктамышева: «Пока меня устраивает контент с тремя акселями в двух программах. Шансы увидеть четверной есть, но с каждым годом их все меньше»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева не планирует усложнять прыжки в программах нового сезона.

– Есть ли возможность усложнять контент на следующий сезон?

– Пока меня устраивает мой контент с двумя акселями, с тремя в двух программах.

– Есть ли шанс увидеть четверной на соревнованиях?

– Шансы есть, но с каждым годом их все меньше.

– Как насчет четверного акселя?

– Это для меня mission impossible (миссия невыполнима – Sports.ru).

– Есть ли вероятность, что в России женщины начнут исполнять этот прыжок?

– В нынешнем поколении, может, кто-то и решится, но, чтобы кто-то сделал аксель, я сомневаюсь в этом. Это очень сложно, нужно очень много сил, таланта, быстрой крутки и очень-очень правильной техники. Поэтому я пока не вижу, чтобы кто-то из девушек мог хотя бы попытаться сделать четверной аксель.

– Насколько сложно бороться со спортсменками с четверными прыжками. Давит ли этот момент морально?

– Если бы давил, то я бы уже давно закончила. А так, я выхожу, и моя задача откатать хорошо и сделать свою работу качественно, – ответила чемпионка мира-2015 по фигурному катанию.

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26 комментариев

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Elenstvo
Молодец Лизон!
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Sveta Arhipova
Уникальная спортсменка, у меня её образ вызывает только положительные эмоции) Удачи Елизавете в предстоящем сезоне!
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Додик Аксель
Лиза объективно оценивает свои возможности и не делает громких заявлений по усложнению своего технического прыжкового контента. Прыгнуть квад будучи не подготовленной и травмироваться очень легко. Удачи в сезоне !
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ДИОНИС
А зачем рисковать, делая квады, если можно добиться высоких результатов, чисто выполнив обе программы с трикселями? Прошлый сезон это доказал! Лиза права, надо делать только то, что ты можешь!
+7
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На Пекин
Ответ Elenstvo
Молодец Лизон!
Спортсменки приходят и уходят, только Лиза у нас величина постоянная)
+13
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Капитан Немо
Давай, удачи тебе, Лиза.
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baxinya
Ответ Anna Stefan
Зато подразумевалось)))
Подлечитесь
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arisstopane
Шансы есть, но с каждым годом их все меньше.
скромничает туктик - с каждым десятилетием!
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natali5228
Всё по делу и без бла-бла. Любим, Лиза)
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Капитан Немо
Ответ Anna Stefan
Какая радость в нереализованном потенциале?
Ну он нереализован наполовину - в квадах. А во остальном-то реализован. То, что она несколько раз пыталась в квад войти - это уже большой прогресс для неё. И не только для неё, но и для многих других фигуристок 20+. Многим это даёт определённую надежду.
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Kareglazaya
Ответ juliamart
В её возрасте странно было вообще надеяться на квад и анонсировать его. Трикселя бы стабильно исполняла и хватит. С квадом прога может и развалиться совсем. Видимо, поняла...
Да она в общем-то и не анонсировала. Всегда говорила, что попробовать интересно, а дальше шли разные "но" про травмы и т.д.
Да и были ведь уже неудачные попытки - одна несколько лет назад и вторая на прыжковом турнире. Они показали, что риск себя не оправдывает.
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Капитан Немо
Ответ Anna Stefan
– Если бы давил, то я бы уже давно закончила. А так, я выхожу, и моя задача откатать хорошо и сделать свою работу качественно, – ответила чемпионка мира-2015 по фигурному катанию. "А остальное сделают судьи", - добавила Елизавета.
Про судей там не было)))
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natali5228
Ответ baxinya
Смешно
Если только ему самому. Сам написал, сам посмеялся.
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baxinya
Ответ Великий Алонсо
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Смешно
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Капитан Немо
Ответ Алёна Вода
После того, что мы увидели на Чемпионате по прыжкам, я бы сказала, что шансов на квад совершенно нет. Оба раза--невыезжаемые недокруты. Мишин аж голову повесил, понял, что сильно перехвалил свою технику, а теперь и все это поняли
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natali5228
Ответ Самасебезвезда
Спортсменки приходят, выигрывают ОИ и только Лиза пролетает мимо опять и опять.
Мир в случае с Щ и понять-то не успел, кто это и что, как в шоу ушла. Не подтвердив ни одного титула, а отличие от той же Загитовой, например)))
А ж Лиза и подавно сама по себе легенда
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juliamart
В её возрасте странно было вообще надеяться на квад и анонсировать его. Трикселя бы стабильно исполняла и хватит. С квадом прога может и развалиться совсем. Видимо, поняла...
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Великий Алонсо
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Mariaku
И каскад 3Lz3T в обеих программах! И сами программы выразительные и осмысленные!
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