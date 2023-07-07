Елизавета Туктамышева: «Пока меня устраивает контент с тремя акселями в двух программах. Шансы увидеть четверной есть, но с каждым годом их все меньше»

Елизавета Туктамышева не планирует усложнять прыжки в программах нового сезона.

– Есть ли возможность усложнять контент на следующий сезон?

– Пока меня устраивает мой контент с двумя акселями, с тремя в двух программах.

– Есть ли шанс увидеть четверной на соревнованиях?

– Шансы есть, но с каждым годом их все меньше.

– Как насчет четверного акселя?

– Это для меня mission impossible (миссия невыполнима – Sports.ru).

– Есть ли вероятность, что в России женщины начнут исполнять этот прыжок?

– В нынешнем поколении, может, кто-то и решится, но, чтобы кто-то сделал аксель, я сомневаюсь в этом. Это очень сложно, нужно очень много сил, таланта, быстрой крутки и очень-очень правильной техники. Поэтому я пока не вижу, чтобы кто-то из девушек мог хотя бы попытаться сделать четверной аксель.

– Насколько сложно бороться со спортсменками с четверными прыжками. Давит ли этот момент морально?

– Если бы давил, то я бы уже давно закончила. А так, я выхожу, и моя задача откатать хорошо и сделать свою работу качественно, – ответила чемпионка мира-2015 по фигурному катанию.