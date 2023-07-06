Романа Костомарова выписали из больницы.

В январе Костомаров попал в больницу с пневмонией, после чего на фоне осложнений перенес несколько ампутаций.

Олимпийский чемпион в танцах на льду поблагодарил врачей, которые занимались его лечением.

«Позади 175 дней... Впереди вся жизнь... Благодаря этим людям я жив.

К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак.

Огромная команда #komunarkateam под руководством Проценко Дениса Николаевича сделали невозможное. Вытащили меня оттуда.

Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал.

Здоровья всем🙏», – написал Костомаров.

«Костомаров вернется на лед. Он мой герой». Бездна восхищения Романом и его волей

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪