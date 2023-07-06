«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь». Костомарова выписали из больницы

Теги Роман Костомаров видео Здоровье Фигурное катание

Романа Костомарова выписали из больницы.

В январе Костомаров попал в больницу с пневмонией, после чего на фоне осложнений перенес несколько ампутаций.

Олимпийский чемпион в танцах на льду поблагодарил врачей, которые занимались его лечением.

«Позади 175 дней... Впереди вся жизнь... Благодаря этим людям я жив.

К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак.

Огромная команда #komunarkateam под руководством Проценко Дениса Николаевича сделали невозможное. Вытащили меня оттуда.

Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал.

Здоровья всем🙏», – написал Костомаров.

«Костомаров вернется на лед. Он мой герой». Бездна восхищения Романом и его волей

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪

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11 комментариев

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Sky Smoker
Рома молодец! Восхищаюсь его силой духа, если честно.
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Luisa Vi
Здоровья и сил!
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Tatiana Klm
Очень надеюсь, что он будет востребован, когда придет в себя
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ЮИ
Тот случай, когда смотришь это видео, улыбаешься, я из глаз ручьем текут слезы! Удачи Роме, Оксане и всей семье! Действительно, впереди вся жизнь! Пусть она будет счастливой!
+4
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Товарищ Бразаускас
Ох е-мое! он еще и улыбается. А вдруг на самом деле вернется на лед на протезах? В любом случае поразительная сила духа. Здоровья ему и удачи
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Marya Y
Роману здоровья и скорейшего восстановления! И в дальнейшем найти себя там, куда он захочет идти.
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Виталий Желтоусов
сила духа зашкаливает!!!
Олимпийский настрой - это навсегда!!!
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Anastasia1990_
Оксана - невероятная женщина, просто мощь, Рома молодчина, что смотрит в будущее с оптимизмом, значит все будет хорошо. Врачам спасибо, за то что делают свою работу, спасают жизни, дай Бог, чтобы всем, не только чемпионам, попадались именно такие врачи, как эти.

Папа возвращается к детям, жене, это замечетельно.
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Роман Г.
Настоящий мужик! Какой же он сильный человек, просто жесть!
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Adeen
Мне за него...не знаю. Радостно, наверное. Всё-таки, это были сложные болезни с тяжелейшие осложнениями. Всё собрал. Как вылез - докторским чудом.
Но, блин, как подумаю о том, сколько сотен тысяч не вытягивают просто из-за того, что нечем или потому что насрать - мне обидно, ребят. Родственники, знакомые умерли за двухлетний период ковидных осложнений в России. А ведь, по сути, оказывается, их спасти могли. Не так сильно у них было, по сравнению с Романом. А мне обидно за всех.
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Oleandra
"Позади крутой поворот, позади обманчивый лёд, позади холод в груди, позади, всё позади"..
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