«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь». Костомарова выписали из больницы
Романа Костомарова выписали из больницы.
В январе Костомаров попал в больницу с пневмонией, после чего на фоне осложнений перенес несколько ампутаций.
Олимпийский чемпион в танцах на льду поблагодарил врачей, которые занимались его лечением.
«Позади 175 дней... Впереди вся жизнь... Благодаря этим людям я жив.
К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак.
Огромная команда #komunarkateam под руководством Проценко Дениса Николаевича сделали невозможное. Вытащили меня оттуда.
Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал.
Здоровья всем🙏», – написал Костомаров.
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«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪
Олимпийский настрой - это навсегда!!!
Папа возвращается к детям, жене, это замечетельно.
Но, блин, как подумаю о том, сколько сотен тысяч не вытягивают просто из-за того, что нечем или потому что насрать - мне обидно, ребят. Родственники, знакомые умерли за двухлетний период ковидных осложнений в России. А ведь, по сути, оказывается, их спасти могли. Не так сильно у них было, по сравнению с Романом. А мне обидно за всех.