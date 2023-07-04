Татьяна Тарасова: «То, что Костомаров продолжает справляться и не сдается, вызывает у меня восторг и восхищение»

Теги Татьяна Тарасова Роман Костомаров танцы на льду Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала Романа Костомарова один из самых выдающихся спортсменов.

Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду выложил очередное видео с тренировки.

«То, что Костомаров продолжает справляться и не сдается, вызывает у меня восторг и восхищение.

Он, безусловно, один из самых выдающихся спортсменов, которого я когда-либо видела», – сказала Тарасова.

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий