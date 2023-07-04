Татьяна Тарасова: «То, что Костомаров продолжает справляться и не сдается, вызывает у меня восторг и восхищение»

Татьяна Тарасова назвала Романа Костомарова один из самых выдающихся спортсменов.

Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду выложил очередное видео с тренировки.

«То, что Костомаров продолжает справляться и не сдается, вызывает у меня восторг и восхищение.

Он, безусловно, один из самых выдающихся спортсменов, которого я когда-либо видела», – сказала .

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪