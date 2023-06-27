Алексей Железняков: «Костомаров своим примером показывает, насколько должен быть сильный дух у человека. Главное – идти вперед и никогда не сдаваться»

Хореограф группы Этери Тутберидзе пожелал удачи Роману Костомарову.

Накануне олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

«Представляете, для спортсмена, фигуриста, артиста балета то, что пережил Роман – это огромный удар. Я тут просто готов поклониться в ноги человеку за его мужество и силу духа. Он показал людям, что, ребят, на самом деле ваши мелкие проблемы – это такая ерунда.

Роман, пережив такое, своим примером показывает, насколько должен быть сильный дух у человека, что в жизни все возможно. Главное – идти вперед и никогда не сдаваться. Слава богу, что все так. Роману удачи, светлого пути, и чтобы все у него было хорошо», – сказал .

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪