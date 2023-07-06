Иван Скобрев: «Постоянно на связи с Костомаровым. Надеюсь, что в ближайшее время он вернется домой, к семье»

Теги Роман Костомаров Иван Скобрев Фигурное катание

Иван Скобрев заявил, что постоянно находится на связи с Романом Костомаровым..

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду, который перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии, показал видео своей тренировки.

«Мы постоянно с ним на связи, он начал выкладывать в сеть видео, где показывает с какими трудностями ему приходится справляться. Пытаемся поддерживать его своими сообщениями.

Радуемся каждому новому успешному шагу в восстановлении Романа. Надеюсь, что в ближайшее время он вернется домой, к семье», – сказал двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту. 

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪

«Преодоление всего. Как же спорт отвлекает меня от происходящего в жизни...» Костомаров показал видео с тренировки

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