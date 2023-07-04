Роман Костомаров опубликовал видео своей тренировки на реабилитации.

В январе Костомаров попал в больницу с пневмонией, после чего на фоне осложнений перенес несколько ампутаций.

«😎 Преодоление всего... Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни...» – написал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду.

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪