«Преодоление всего. Как же спорт отвлекает меня от происходящего в жизни...» Костомаров показал видео с тренировки

Теги Роман Костомаров видео Фигурное катание

Роман Костомаров опубликовал видео своей тренировки на реабилитации.

В январе Костомаров попал в больницу с пневмонией, после чего на фоне осложнений перенес несколько ампутаций.

«😎 Преодоление всего... Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни...» – написал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. 

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪

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18 комментариев

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kate_ko
заниматься тем, что любишь - одни из самых лучших видов терапии. удачи Роману во всем! его борьба с обстоятельствами вдохновляет!
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Toplady
Удачи Роману в преодолении труднейшего испытания в жизни, чемпионский характер и сила духа -залог успеха
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& Co1366
Молодец Роман 🚩
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Nata Nata
Сейчас самое главное до конца долечиться и не пасть духом. Наука не стоит на месте, возможно когда-то будут возможны пересадки или даже выращивание новых частей тела. Все еще возможно)
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#nikon
Однажды он станет на коньки.
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Флер де Лис
Великой силы человек! Дай Бог сил и здоровья!
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rdyabin@icloud.com
Роман Боец
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bolelschiza
борись, Роман
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Dina2
Мужественный и несгибаемый Роман Костомаров, как воплощение надежды для людей. Красивый человек, в жизни которого ещё будут свершения. Не сомневаюсь в этом.
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За Валенсию с 1999
Жалко конечно его. Надо очень внимательно относиться к своему здоровью
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Девушка Безимени
какая же сила воли..
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Матрос Кот
Как я рад,что Костамаров жив остался! Вселяет надежду всем,кто попадает в тяжелые ситуации.
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закрыт по беспределу
Кремень!
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Irina037
Молодец,а некоторые предлагали отключить от ИВЛ,я очень рада за Романа и его семью
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Irinka-kartinka
Красава!
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Фадейка
Ответ #nikon
Однажды он станет на коньки.
Стопроцентно!
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