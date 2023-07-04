«Преодоление всего. Как же спорт отвлекает меня от происходящего в жизни...» Костомаров показал видео с тренировки
Роман Костомаров опубликовал видео своей тренировки на реабилитации.
В январе Костомаров попал в больницу с пневмонией, после чего на фоне осложнений перенес несколько ампутаций.
«😎 Преодоление всего... Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни...» – написал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду.
«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪
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