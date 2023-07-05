Жулин о болезни Костомарова: «Для всех нас было шоком, когда мы о Роме узнали. Мне тогда сказали, что его шансы выжить — всего два процента»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Александр Жулин Фигурное катание

Александр Жулин высказался о болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Для всех нас было шоком, когда мы о Роме узнали… Мне тогда сказали, что его шансы выжить — всего два процента.

Насколько я знаю, он потянул плечо 1 января. Чтобы он продолжал кататься, ему вкололи противовоспалительное.

Что оно делает? Снимает температуру, человек не чувствует боли. Я думаю, тогда он и заболел пневмонией. А за счет того, что из-за укола температура снижена, симптомов, кроме кашля, не было, то и картина получилась смазанной.

Думаю, это и довело его за 10 дней до такого состояния», — рассказал Жулин в эфире канала «Россия 1».

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1 комментарий

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& Co1366
Теперь шансы Романа чтобы жить дальше больше, чем 102% Крепкого 🌲здоровья Роман 🚩 Жизнь прекрасна🎈
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