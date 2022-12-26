Анна Щербакова: «Я уже приступила к тренировкам, слежу за турнирами. Призеры чемпионата России показали очень высокий уровень»

Теги сборная России травмы чемпионат России женское катание Анна Щербакова Серия Гран-при России Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о начале тренировок после травмы.

В августе фигуристка перенесла операцию на колене. Она еще не соревновалась в нынешнем сезоне.

«Я перенесла операцию и уже приступила к тренировкам, слежу за турнирами по фигурному катанию», – цитирует олимпийскую чемпионку Sport24.

«В фигурном катании была проведена прекрасная серия Гран-при. Только что закончился чемпионат России в Красноярске, хочу поздравить всех призеров и победителей, они показали очень высокий уровень, красивую борьбу и профессионализм», – приводит слова Щербаковой ТАСС.

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77 комментариев

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Delirium
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Ответ Anna Morgan
а второй подбородок у худых бывает?
А ты свою фотку выложи, там и видно будет.
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Den3Lo
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Ответ Глафира Бахтиярова
А как юниорам то легче стало дышаться, зная что у них никто не будет баллы отбирать после КП, если они не дай Бог не ту девочку обойдут. Хорошо, что это печальная история российского ФК подошла к концу.
Балл Муравьевой сняли за просроченный на 3 секунды старт согласно правилам фк и это проверяется очень легко по видео. Сказки то тут не рассказывай
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О.Н.Т.
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Ответ Акакий Акакиевич
Всё в совокупности, что обеспечивает победу над конкурентками. А некоторые и вовсе ими перестали быть, сделав уклон в сторону микрофона.
В совокупности балл у юниорки отнимать, чтобы обеспечить победу над конкурентками и на пьедестал залезть
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Anna Morgan
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Ответ Delirium
Тогда стоит завязывать с рассказами про толстую Щербакову, а то неадекватно выглядит.
а второй подбородок у худых бывает?
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О.Н.Т.
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Ответ Акакий Акакиевич
Комментарий удален модератором
А без Загитовой слабО в ветках щ?
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О.Н.Т.
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Ответ Акакий Акакиевич
Комментарий удален модератором
С Гузеевой и Авериным будет тусить😆Загитовой и Трусовой она управлять будетет, ага, управляла ещё не выросла
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О.Н.Т.
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Ответ О.Н.Т.
🤔 первый канал потребовал паралое вернуть? Куда что делось😆
*Паралон или вату
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О.Н.Т.
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Ответ Delirium
На "толстую Щербакову" можно посмотреть на вчерашнем шоу: https://t.me/TeamShcherbakova/6021 Но вы продолжайте источать яд, тем слаще будет возвращение Анны на соревнования.
🤔 первый канал потребовал паралое вернуть? Куда что делось😆
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margosha58
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"...хочу поздравить всех призеров и победителей, они показали очень высокий уровень, красивую борьбу и профессионализм».
Ну, она правда так разговаривает? Механическое пианино какое-то. Интересно, что должно произойти, что бы мы увидели настоящую Анну и настоящие эмоции. А не этот набор шаблонов.
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floret
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Решать продолжать или нет решать только Ане самой. Удачи Ане во всём!
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Нурсултан Хамзаев
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Ответ alexnew
Все так. Но я все же надеюсь, что в следующем сезоне Аня будет комментировать только собственные прокаты, как в былые добрые времена. :)
к сожалению эти времена ушли в небытие(
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Клопс
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Ответ Залина Малина
Здорово, что Аня не отнекивается от ЧР. А вот у Медведевой не был вообще никакого упоминания о главном старте. Видимо, не позвали в Красноярск, бесплатно парить не хочется. Поддержать своих, вроде как друзей, тоже.
Медведева в это время парила на прекрасном льду в Казахстане, можешь посмотреть на эту красоту у неё на страничке ❄️⛸️
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EmperorNazer
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Ответ Ирина С
Зачем спортсмену задавать вопрос тренируется ли он? Если он действительно спортсмен, то тут всё однозначно.
Это у журналистов надо узнать, зачем они по пятому кругу одни и те же вопросы гонят.
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alexnew
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Ответ Ирина С
Если я ничего не путаю, то Анна уже когда-то объявляла, что она приступила к тренировкам. Вроде бы, даже была информация, что она восстановила тройные. И вот снова... Сейчас-то уже зачем болельщиков в заблуждение вводить? Кто хотел остаться - остался. Саша и Камила, несмотря на проблемы, тренировались, выступали. Ну, не собирается Аня на лёд выходить, одни разговоры.
Ну, тройные таки она давно восстановила. Были видео с риттбергером, флипом и лутцем и даже с каскадами 3F+3T, сольные флипы она и на шоу регулярно прыгает уже 2 месяца почти.
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Delirium
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Ответ Anna Morgan
тююю, нужна она мне сто лет.
Тогда стоит завязывать с рассказами про толстую Щербакову, а то неадекватно выглядит.
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alexnew
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Все так. Но я все же надеюсь, что в следующем сезоне Аня будет комментировать только собственные прокаты, как в былые добрые времена. :)
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Delirium
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Ответ Россиянин 89
У Щ на ЧР в Питере было 239 баллов без единого приземленного прыжка ультра си - падение с недокрученного квадфлиппа, степаут на недокрученном лутц-ритте, твизлы вместо вращений, шкрябанье вместо скольжения, дохлое передвижение по льду. Да Слава Богу, что не было Щербаковой на этом ЧР!!!
Зато на ОИ с двумя идеальными прокатами и двумя квадфлипами она набрала 255.95 и уехала с личным золотом.
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Anna Morgan
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Ответ Delirium
На "толстую Щербакову" можно посмотреть на вчерашнем шоу: https://t.me/TeamShcherbakova/6021 Но вы продолжайте источать яд, тем слаще будет возвращение Анны на соревнования.
тююю, нужна она мне сто лет.
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Ирина С
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Ответ EmperorNazer
Что «снова»? Ну вот спрашивают у нее, приступила ли она к тренировкам. Что ей отвечать?
Зачем спортсмену задавать вопрос тренируется ли он? Если он действительно спортсмен, то тут всё однозначно.
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Галина Александрова
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Ответ Милиана
Народ,подскажите пожалуйста где можно награждение девочек посмотреть в видео?
https://www.sport1tv.ru/sport/chempionat-rossii-po-figurnomu-kataniyu-2023/proizvolnaya-programma/zhenshiny-ceremoniya-nagrazhdeniya-chempionat-rossii-po-figurnomu-kataniyu-2023
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Delirium
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Ответ Anna Morgan
Она уже месяц назад или раньше так говорила и вы тоже самое писали. А по факту толстая ще позориться в Катаре, а спортсменки соревнуются на соревнованиях
На "толстую Щербакову" можно посмотреть на вчерашнем шоу: https://t.me/TeamShcherbakova/6021

Но вы продолжайте источать яд, тем слаще будет возвращение Анны на соревнования.
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Лемур
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Ответ qbiq
Создается миф о возвращении в профессиональный спорт. Проходили уже. Милочка, тебя благополучно списали, впрочем ты и сама все знаешь. Тренируйся ради выступлений разных развлекательных мероприятий, про спортивные втирать не нужно.
Бу бу бу бу....
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Залина Малина
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Здорово, что Аня не отнекивается от ЧР. А вот у Медведевой не был вообще никакого упоминания о главном старте. Видимо, не позвали в Красноярск, бесплатно парить не хочется. Поддержать своих, вроде как друзей, тоже.
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Delirium
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Ответ Ирина С
Если я ничего не путаю, то Анна уже когда-то объявляла, что она приступила к тренировкам. Вроде бы, даже была информация, что она восстановила тройные. И вот снова... Сейчас-то уже зачем болельщиков в заблуждение вводить? Кто хотел остаться - остался. Саша и Камила, несмотря на проблемы, тренировались, выступали. Ну, не собирается Аня на лёд выходить, одни разговоры.
Несложно заметить, что данная новость- не какое-то объявление Анны. Ее в интервью, скорее всего после вчерашнего шоу, спросили о тренировках, и она еще раз подтвердила, что уже тренируется и постепенно восстанавливается. О выступлении на соревнованиях она пока ничего не говорила.
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Олимпионик
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Ответ Милиана
Народ,подскажите пожалуйста где можно награждение девочек посмотреть в видео?
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