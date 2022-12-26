Анна Щербакова: «Я уже приступила к тренировкам, слежу за турнирами. Призеры чемпионата России показали очень высокий уровень»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о начале тренировок после травмы.
В августе фигуристка перенесла операцию на колене. Она еще не соревновалась в нынешнем сезоне.
«Я перенесла операцию и уже приступила к тренировкам, слежу за турнирами по фигурному катанию», – цитирует олимпийскую чемпионку Sport24.
«В фигурном катании была проведена прекрасная серия Гран-при. Только что закончился чемпионат России в Красноярске, хочу поздравить всех призеров и победителей, они показали очень высокий уровень, красивую борьбу и профессионализм», – приводит слова Щербаковой ТАСС.
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Ну, она правда так разговаривает? Механическое пианино какое-то. Интересно, что должно произойти, что бы мы увидели настоящую Анну и настоящие эмоции. А не этот набор шаблонов.
Но вы продолжайте источать яд, тем слаще будет возвращение Анны на соревнования.