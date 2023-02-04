Евгения Медведева: «Одна девчонка в олимпийский сезон снимала тиктоки и во время танца сломала палец на ноге. У нее подорвалась почти вся подготовка к Играм»

Теги сборная России Олимпийская сборная России травмы Олимпиада-2022 женское катание Евгения Медведева Анна Щербакова Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о курьезной травме одной из спортсменок.

«Я не буду называть фамилию, чтобы никого не обидеть. Но одна девчонка в олимпийский сезон решила поснимать тиктоки и во время танца она упала и сломала палец на ноге. Из-за этого у нее подорвалась практически вся подготовка к Олимпийским играм.

История забавная, хоть и стрессовая», – рассказала Медведева.

Среди участниц Олимпиады-2022 перелом пальца перед началом сезона был у Анны Щербаковой.

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52 комментария

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SofiaSkating
Ответ Defender64
К чему говорить, если эта девочка потом выиграла Олимпиаду?
Вот в том и проблема, не может из-за этого Женя промолчать)).Хотя о ее карьере в фк большинство фигуристок могут только мечтать.
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Самасебезвезда
Агента не поделили?
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or.om
Ответ Defender64
К чему говорить, если эта девочка потом выиграла Олимпиаду?
Преодоление
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Дудабот Уно
Ответ Olga.t
Кто-то ломает палец на ноге, а кто-то ботинки накануне ответственного соревнования. Но про сломанные ботинки и невозможность заменить их (неужели не взяла вторую пару? Да не может быть такого!) лучше не вспоминать)) Чего только не случается с фигуристками))
На ЧР никто не берет вторую пару; а про то, зачем некоторые фигуристки часто без особых причин меняют коньки, нам Дудаков простодушно поведал в интервью - прыгать на новых легче, а разнашиваются они с полпинка.
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Lotte Fischbach
Ответ Ольга Калугина
Мягкий знак где???? 😂
Тебе в рифму ответить?
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Pentrak
Ответ Мэри-Сью
Я отнюдь не фанатка Жени, но каким образом она могла это сделать, если в машине ее не было?
А ты докажи, что не было). Там такое качество и ракурс, что я могу сказать, что двух певиц везла ЭТ. Кто знает, может там и Жека присутствовала.
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SofiaSkating
Вот иногда лучше молчать, чем говорить.Женя молчать не может, у нее даже во время комментирования личные истории и через них сведение счетов.Взрослая же девушка Медведева и вполне себе успешная, может призадуматься ей почему поклонники Загитову и Щербакову любят.
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Михаил Михайлов
Ответ Lotte Fischbach
Щ ее давняя подружка если вы не в курсе.
Имея одного такого "друга", врагов больше не надо ни одного. :-)
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Лакс
Хоть это и был секрет полишинеля, Женя предательски пнула (футбольный же человек) родной ТШ, который скрывал обстоятельства травмы.
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Pentrak
Ответ Lotte Fischbach
Она не задела Щ. Она просто зачем то повторяет байку про палец. Хотя Медведевой там небыло и она сама ничего невидела. Наоборот типо такая история преодоления. Типо сломала палец типо сорвала подготовку а потом типо преодолела и типо победила. Хотя типо палец нужен был только для того чтоп не заставлять Щ в сезоне прыгать то что ей в протоколы ставили как квады. Другие убивались оп ультра си а Щ шла по сезону в лайтовом режиме. Чтоп до ОИ дотянуть. Лож сплошная лож.🤢
Не, была у неё травма. Только, скорее всего, не такая критичная, как пытаются заставить нас поверить. И тут другой момент интересен-Женёк говорит про Щ, что она не такая интеллигентная феечка-преодолевашка, а дева, которая может слить тренировки ради танцулек в тиктоке. Вкупе с недавним песенным откровением, которое слила кислотная женщина, очень интересный образ у Щ выходит и Жека не может это не понимать.
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Мэри-Сью
Ответ Lotte Fischbach
Конечно надоже было както объяснять почему Туктамышевой Трусовой и Валиевой приходиться весь сезон оп ультра си биться и доказывать а Щ в лайтовом режиме лёд протирает. Придумали палец.
Вообще то травмы в ФК не такая редкость, другой вопрос это что ей нужно было делать чтобы сломать палец во время ТАНЦА? Я еще понимаю если бы ногу подвернула, но палец сломать? Она на пуанты что ли встать пыталась?
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Lotte Fischbach
Ответ Anastasia1990_
А все-то думали, что Этери Георгиевна загнала Анну, а она упала когда Тикток снимала. Бывает такое.
Тутберидзе сказала чтоп типо травма была не на тренировке. Только надо было договорится чтоп врать 1но и тоже. Ато уже версии начали расходится.;)
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ezhik38
Однако это не помешало ей в отличие от некоторых стать Олимпийской чемпионкой...))
Медведева смешная такая...
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Бедоносец
Ответ Olga.t
Кто-то ломает палец на ноге, а кто-то ботинки накануне ответственного соревнования. Но про сломанные ботинки и невозможность заменить их (неужели не взяла вторую пару? Да не может быть такого!) лучше не вспоминать)) Чего только не случается с фигуристками))
И не говорите. На одну даже телвизионный кабель напал прям за ногу.🤣😂
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Lotte Fischbach
Ответ Luisa Vi
Доброе утро. Об этом известно было ещё летом-осенью 2021.
Конечно надоже было както объяснять почему Туктамышевой Трусовой и Валиевой приходиться весь сезон оп ультра си биться и доказывать а Щ в лайтовом режиме лёд протирает. Придумали палец.
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Ольга Калугина
Ответ Lotte Fischbach
Она не задела Щ. Она просто зачем то повторяет байку про палец. Хотя Медведевой там небыло и она сама ничего невидела. Наоборот типо такая история преодоления. Типо сломала палец типо сорвала подготовку а потом типо преодолела и типо победила. Хотя типо палец нужен был только для того чтоп не заставлять Щ в сезоне прыгать то что ей в протоколы ставили как квады. Другие убивались оп ультра си а Щ шла по сезону в лайтовом режиме. Чтоп до ОИ дотянуть. Лож сплошная лож.🤢
Мягкий знак где???? 😂
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Olga.t
Ответ Lotte Fischbach
Щ типо ботинки тоже ломала вы забыли? Но Щ же не Медведева она и ботинки геройски преодолела!
В том-то и дело, что Щербакова преодолела, а Медведева нет... не шмогла)) Даже Этери рассмешила, а это непросто сделать.
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Ирина Ларина
Ответ Charliz
Отомстила за историю с пельменями для «одной девочки»?)
Йогурт знаю, а пельмени-то от куда? Можно расшифровать?
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закрыт по беспределу
Ну.. можно было вспомнить чë-нить более забавное.
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Маргарита Михайловна
Железняков говорит что такое бывает когда в личной жизни всё плохо.
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Pentrak
Ответ margosha58
Вот.....кукла! Инсайдер доморощенный! Уже не может яд сдерживать, сцеживает потихоньку. Выглядит все это гадко. То Алину на КПК задела, теперь Щербакову.
Пфф, вашей З не привыкать, а вот про остальных Женёк может очень много чего рассказать. Пусть продолжает.
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Lotte Fischbach
Ответ Defender64
К чему говорить, если эта девочка потом выиграла Олимпиаду?
К тому и говориться. Типо геройски преодолела. Медведева свою подругу пиарит.
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Nastya1234567890
Ну и зачем рассказывать, если это не твоя травма и не хочешь никого обидеть? Вроде взрослый человек, а такое выдает
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Мэри-Сью
Это как нужно было танцевать, чтобы сломать палец на ноге?
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Lotte Fischbach
Ответ Denkaaaa
действительно, а то у тут не понятно без фамилии?)))#Женямстительница
Щ ее давняя подружка если вы не в курсе.
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