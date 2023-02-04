Евгения Медведева: «Одна девчонка в олимпийский сезон снимала тиктоки и во время танца сломала палец на ноге. У нее подорвалась почти вся подготовка к Играм»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о курьезной травме одной из спортсменок.
«Я не буду называть фамилию, чтобы никого не обидеть. Но одна девчонка в олимпийский сезон решила поснимать тиктоки и во время танца она упала и сломала палец на ноге. Из-за этого у нее подорвалась практически вся подготовка к Олимпийским играм.
История забавная, хоть и стрессовая», – рассказала Медведева.
Среди участниц Олимпиады-2022 перелом пальца перед началом сезона был у Анны Щербаковой.
Медведева смешная такая...