Косторная опубликовала подборку фото с лошадью: «Предлагаю посмеяться вместе и увидеть, насколько искренними могут быть «неудачные» фотографии»

Теги сборная России пары Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная опубликовала подборку своих фотографий с лошадью.

«За несколько лет я поработала со многими прекрасными фотографами и была на большом количестве съемок, и, как правило, через некоторое время вам высылаются идеальные как на подбор кадры.

Ну а где же те фото, где вы решили чихнуть в моменте или ваша лошадь решила отвлечь вас пинком бедра и зажевать подол платья, пока вы двигали ее в нужное место? 😂 Правильно, их посчитали неудачными.

Но почему? Кто решает, что красиво, а что нет? Почему мы подстраиваемся под ожидания других и пытаемся их оправдать? Зачем вообще это нужно?

Я предлагаю посмотреть подборку самых смешных моментов, посмеяться вместе со мной и увидеть, насколько живыми и искренними могут быть «неудачные» фотографии! От них сразу веет позитивной энергией и они никогда не будут стандартными, такими как у всех. 

Не бойтесь выделяться, не идите на поводу у других, будьте неповторимыми, ведь каждый из нас прекрасен в своей индивидуальности», – написала фигуристка. 

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12 комментариев

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Veronika spuria
Атмосферные фотографии! Аленка красивая!
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Ритт
Классные фото.
Здорово, что у Алены есть хобби - увлечение конным спортом.
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Маргарита В Сафронова
Такая ведьмочка))) У Алӗны интересная энергетика, такое высокое напряжение с искорками, не предугадаешь, когда шарахнет)
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Ильгиз Шакиров
Забавно.
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Пахра
Хорошая идея публиковать « неудачные» кадры, их интересно разглядывать, они вызывают эмоции, а первое опубликованное фото с двумя лошадками ( здесь нет) просто красивое и атмосферное, как из исторического фильма
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Whiskey cat
Такие фото тоже нужны для позитива.
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zadonbasss
Нас все время запихивают в шаблон и завязывают слюнявчик. Лошадь -это человечность и свобода . мы тоже хотим лететь на лошади по степям , полям, лугам и прериям... Без удавки на шее)
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tanya_1111
Где же они неудачные-то, красотень.
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Лека-Лека
На мой взгляд - чудесные фотографии, очень удачные, очень живые.
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shickana
Красивая, лошадь.
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KMR
Во время лихих 90-х была такая программа одесская Джентельмен шоу.
Так вот была там сценка с тн новым русским и панком. Вот новый русский у него спрашивает зачем ему ходить как петух,а тот ему - ну выделяться!
Ответ от нового был - головой надо выделяться,головой!
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papadok
Лошадь красивая.
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