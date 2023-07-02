Вайцеховская о Липницкой: «Она влюбила в себя весь мир и почти 10 лет показывает, что ей на этот мир наплевать. У Юли лейтмотивом через всю карьеру идет надрыв»

Елена Вайцеховская высказалась о «надрыве» в карьере фигуристки Юлии Липницкой.

Липницкая завершила выступления в 2017 году. Она серебряный призер ЧМ-2014 в одиночном катании и олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде.

«Юля. Девочка, которая стремительно влюбила в себя весь и далеко не только спортивный мир и вот уже почти десять лет показывает, что ей на этот мир… в общем-то, наплевать.

Талант Липницкой в определенном смысле схож с талантом Косторной – это явление того порядка, когда говорят, что боженька в макушку поцеловал. Юля мгновенно, на грани инстинкта, улавливает и понимает любое движение, любой жест, и фантастически пластична, благодаря чему на своих достаточно невысоких и неидеальных по технике прыжках выдавала, а порой вытаскивала такие приземления, что прыжок воспринимался как верх совершенства. Дух захватывало!

Просто если у Алены, что бы она ни делала, все выглядит исключительно позитивно и бросается в глаза, что от любого своего поступка фигуристка получает колоссальное удовольствие, то у Юли лейтмотивом через всю ее карьеру идет надрыв.

И вот он готовый сюжет для кино: девочка может в фигурном катании все, но ненавидит это фигурное катание всеми фибрами души. В 15 лет является единственной кормилицей семьи, по-взрослому рассуждая, что «когда нет собственного жилья, это такая головная боль…» и испытывает колоссальный комплекс вины перед мамой, потому что «она пожертвовала ради меня всем».

С моей точки зрения, аргумент сильно сомнительный, но это вообще другая тема, не буду затрагивать.

Я до сих пор иногда пытаюсь размышлять: почему Девочка в красном пальто в исполнении Липницкой производила столь мощное впечатление? Никакую другую программу вообще не могу поставить рядом, да не обидится на меня Даниил Глейхенгауз с его «Девочкой на шаре».

Ответ у меня один. Возможно, ошибочный, возможно, для кого-то обидный и заденет – заранее прошу извинить. Меня не покидает ощущение, что Юля в той программе катала не образ маленького ребенка на войне. Она катала себя – в фигурном катании. Искренне, обнаженно и на разрыв души. Поэтому так сильно и прошибало. До слез…

По ходу возникла мысль, кстати: так ли уж случайно по-настоящему великими становятся те киноленты, в которых нет никакого хэппи-энда? Но о которых думаешь, думаешь, думаешь, и никак не можешь выбросить сюжет из головы. Липницкая в фигурном катании – тот самый случай. И уже поэтому она всегда будет стоять особняком», – написала журналист в своем телеграм-канале.