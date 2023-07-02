Вайцеховская о Липницкой: «Она влюбила в себя весь мир и почти 10 лет показывает, что ей на этот мир наплевать. У Юли лейтмотивом через всю карьеру идет надрыв»

Теги сборная России Елена Вайцеховская пары женское катание Юлия Липницкая Даниил Глейхенгауз Алена Косторная Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась о «надрыве» в карьере фигуристки Юлии Липницкой.

Липницкая завершила выступления в 2017 году. Она серебряный призер ЧМ-2014 в одиночном катании и олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде.

«Юля. Девочка, которая стремительно влюбила в себя весь и далеко не только спортивный мир и вот уже почти десять лет показывает, что ей на этот мир… в общем-то, наплевать.

Талант Липницкой в определенном смысле схож с талантом Косторной – это явление того порядка, когда говорят, что боженька в макушку поцеловал. Юля мгновенно, на грани инстинкта, улавливает и понимает любое движение, любой жест, и фантастически пластична, благодаря чему на своих достаточно невысоких и неидеальных по технике прыжках выдавала, а порой вытаскивала такие приземления, что прыжок воспринимался как верх совершенства. Дух захватывало!

Просто если у Алены, что бы она ни делала, все выглядит исключительно позитивно и бросается в глаза, что от любого своего поступка фигуристка получает колоссальное удовольствие, то у Юли лейтмотивом через всю ее карьеру идет надрыв.

И вот он готовый сюжет для кино: девочка может в фигурном катании все, но ненавидит это фигурное катание всеми фибрами души. В 15 лет является единственной кормилицей семьи, по-взрослому рассуждая, что «когда нет собственного жилья, это такая головная боль…» и испытывает колоссальный комплекс вины перед мамой, потому что «она пожертвовала ради меня всем».

С моей точки зрения, аргумент сильно сомнительный, но это вообще другая тема, не буду затрагивать.

Я до сих пор иногда пытаюсь размышлять: почему Девочка в красном пальто в исполнении Липницкой производила столь мощное впечатление? Никакую другую программу вообще не могу поставить рядом, да не обидится на меня Даниил Глейхенгауз с его «Девочкой на шаре».

Ответ у меня один. Возможно, ошибочный, возможно, для кого-то обидный и заденет – заранее прошу извинить. Меня не покидает ощущение, что Юля в той программе катала не образ маленького ребенка на войне. Она катала себя – в фигурном катании. Искренне, обнаженно и на разрыв души. Поэтому так сильно и прошибало. До слез…

По ходу возникла мысль, кстати: так ли уж случайно по-настоящему великими становятся те киноленты, в которых нет никакого хэппи-энда? Но о которых думаешь, думаешь, думаешь, и никак не можешь выбросить сюжет из головы. Липницкая в фигурном катании – тот самый случай. И уже поэтому она всегда будет стоять особняком», – написала журналист в своем телеграм-канале.

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20 комментариев

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Иван Иванов
У Вайцеховской лейтмотивом через всю карьеру идет подрыв...
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ccc6srcv2n
Вайц, ты лучше объясни Золото и Серебро Щербаковой и Трусовой на ОИ. А то писала «умные статьи», что эти до ОИ 100% не доедут, сломаются. Вот пока не извинишься и признаешься, что была не права, твое «экспертное» мнение не стоит и ломанного гроша.
+11
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Marya Y
Липницкая не катала - она каталась. С образом, отрешённо от окружающего. Это была музыка, ожившая на льду. Поэтому и помнят. Любят не "за" - любят несмотря "на".
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fillette
Вайц не знает значение слова "надрыв" ?)) У Юли даже Шиндлер был без надрыва. Потому и эффект такой был на контрасте с массовым надрывом в любой проге по этой теме. И ни одной проги с надрывом в карьере, в принципе. И в жизни человек прямой, закрытый и сдержанный, без надрывов, подрывов и прочей экзальтации. Живет человек обычной жизнью, работает тренером по специальности. Нормальная семья, чудесная дочка. А Вайц пора на пенсию ).
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Ostinato
А я что-то не понимаю? Почему это здесь дублируют? У нее есть свой ТГ канал, кому надо, тот там прочитает.
Скол ко каналов пишут о ФК, а цитируют почему-то Вайц? С чего бы ей такое внимание? Она ведь не бывшая фигуристка или тренер. Чем ее мнение о фк отличается от мнения любого другого комментатора?
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Olga.t
Юля совершенно не публичный человек, очень закрытая от посторонних глаз. И в спорте она была такой, без намёка на чье-либо внимание, особое отношение, За талант и искренность на льду её полюбили множество людей в мире.

С чего Вайц столько пафоса нагнала?
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Roman Roman
почему графомана вайц титулуют журналистом?
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Ирина Иванова
В ответ на бестактные рассуждения самозванного психотерапевта хочется процитировать Козьму Пруткова: "Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.".
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Александр Скворцов
Твой профиль украсил обложки журналов
Для брендов была ты заветной мечтой
А Спилберг писал, что тебе благодарен
За образы девочки в красном пальто!
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Lapo Elkann
А" девочку на шаре " ставил не Глейх , а Тутберидзе.
как помню , она сказала , что эта программа ее любимая
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За Валенсию с 1999
Надрыв чего?
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Lapo Elkann
Вайц , как сказала Этери Георгиевна Тутберидзе
" Просто я вернулась в Москву ."
Вот и весь " подрыв ".
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несахар
елена исписалась.
ей бы лучше фанфики писать.
пишет, что липницкую и косторную боженька в макушку поцеловал, но у липницкой только гибкость хвалит, и тут же потом пишет, что липницкая "может в фигурном катании все".
сплошные противоречия и натягивания совы на глобус.
всё ради красного словца.
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SALMON
Липницкая действительно феномен
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Natalia Gladkia
Ответ fillette
Вайц не знает значение слова "надрыв" ?)) У Юли даже Шиндлер был без надрыва. Потому и эффект такой был на контрасте с массовым надрывом в любой проге по этой теме. И ни одной проги с надрывом в карьере, в принципе. И в жизни человек прямой, закрытый и сдержанный, без надрывов, подрывов и прочей экзальтации. Живет человек обычной жизнью, работает тренером по специальности. Нормальная семья, чудесная дочка. А Вайц пора на пенсию ).
Да уж..." журналистка" , что она несет, свои неразумные мысли выдает за ... очевидность! Когда " кажется" ..надо креститься, а то просто какой- то бесконечный горячечный бред, словесное недержание незрелых мыслей, скорее , буйных фантазий! Как говорится...хватит этих писательских экзерсисов, "горшочек не вари"!!
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fillette
Ответ Natalia Gladkia
Да уж..." журналистка" , что она несет, свои неразумные мысли выдает за ... очевидность! Когда " кажется" ..надо креститься, а то просто какой- то бесконечный горячечный бред, словесное недержание незрелых мыслей, скорее , буйных фантазий! Как говорится...хватит этих писательских экзерсисов, "горшочек не вари"!!
Тот случай, когда "журналист" не отвечает ни за единое слово.
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