«Тутберидзе сказала: «Леша, зачем оно тебе?» Наверное, она права, лучше не трогать это болото». Железняков о конфликтах с его участием

Хореограф Алексей Железняков раскрыл совет Этери Тутберидзе после его конфликтов в СМИ.

«Я всегда люблю говорить правду, юлить – это не про меня. Я хочу быть честен сам перед собой, и если я считаю, что человек не прав в ситуации, касающейся меня, я это озвучу.

В тот момент (в 2019 году во время словесной перепалки с Евгением Плющенко – Sports.ru) мне так было неприятно и обидно за всю ситуацию, что столько сил и души было вложено в этих детей, что я высказывался.

Этери подошла ко мне и сказала: «Леша, зачем оно тебе? Нет смысла бороться с ветряными мельницами, надо заканчивать». Наверное, она права, лучше не трогать это болото.

Но в силу своей творческой профессии, я очень эмоциональный и иногда не сдерживаюсь, высказываюсь, а от этого спор разгорается все больше и как снежный ком несется дальше», – сказал Железняков.