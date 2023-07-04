«Тутберидзе сказала: «Леша, зачем оно тебе?» Наверное, она права, лучше не трогать это болото». Железняков о конфликтах с его участием

Теги Евгений Плющенко сборная России Этери Тутберидзе Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков раскрыл совет Этери Тутберидзе после его конфликтов в СМИ.

«Я всегда люблю говорить правду, юлить – это не про меня. Я хочу быть честен сам перед собой, и если я считаю, что человек не прав в ситуации, касающейся меня, я это озвучу.

В тот момент (в 2019 году во время словесной перепалки с Евгением Плющенко – Sports.ru) мне так было неприятно и обидно за всю ситуацию, что столько сил и души было вложено в этих детей, что я высказывался.

Этери подошла ко мне и сказала: «Леша, зачем оно тебе? Нет смысла бороться с ветряными мельницами, надо заканчивать». Наверное, она права, лучше не трогать это болото.

Но в силу своей творческой профессии, я очень эмоциональный и иногда не сдерживаюсь, высказываюсь, а от этого спор разгорается все больше и как снежный ком несется дальше», – сказал Железняков.

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16 комментариев

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Jessi
Железняков до сих пор пиарится на Плющенко, три года прошло, ЕВП молчит, а этот не может забыть видимо, как слился из-за своей трусости. Ещё и оправдывает своё хамство «творческой натурой», как будто его оппонент физрук.
И да, помним, как он «пытался защитить детей», сколько грязи вылил на девочек
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Anneta28
Следующим откровением Железы, видимо, будет рассказ о причислении Этери к лику святых.🤡😆
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Ксюша Каблукова
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Ну скажи правду по ситуации в конфликте или скажи правду боксеру какому-нибудь....А то все мастера такие - правду они любят говорить...но только маленьким девочками и тетям...
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Olga.t
Ну да, не сам Железняков "дал заднюю", это Этери не разрешила))
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Алеся Ткаченко
А извиняться перед Плющ.Железякина тоже ЭТ заставила?
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Mira Val
Усе, сегодня заходить на спортс больше не буду, уже второй день до кучи Железнякова и его "правды".
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Kareglazaya
И несмотря на все советы, он всё равно лезет во все дела, которые его даже не касаются.
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Леди Брэкнелл
Рука-лицо 🤦
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papadok
Бенефис Железнякова на спортсе. День третий.
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Маргарита В Сафронова
Ну да, а кто бы сейчас о (Лӗше говорил, если бы он не трогал это болото)))))))))
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Е...С
Тутберидзе - чистое озеро.
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k4rmazin2007
А я подозреваю что как раз Тутберидзе его и науськивала. Они два сапога пара. Просто потуги Железянкова вызвали обратный эффект, вот и начинают теперь переобуваться и давать заднюю
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Tzaichiha
Правильный совет.
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Анастасия Платонова
Ответ Е...С
Тутберидзе - чистое озеро.
Хрустальный родник, я бы сказала....
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