Железняков о Тутберидзе: «Этери – ранимый человек. За этой холодной личностью скрывается теплый огонек внутри»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков назвал Этери Тутберидзе ранимым человеком.

«Я считаю, что Этери – ранимый человек, но она это все переживает внутри. Иногда мне даже кажется, что человек должен выплескивать свои эмоции, нельзя все хранить в себе. Это тяжело.

И я отлично понимаю, что многие ситуации ей очень тяжело пережить внутри, но она никогда этого не покажет. В этом сила, она очень сильная женщина. Но Этери – ранимый человек.

За этой холодной личностью, за этой холодной Снежной королевой, как о ней говорят, скрывается теплый огонек внутри», – сказал Железняков, который работает с фигуристами группы Тутберидзе.

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13 комментариев

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Евгения Гринева
Железняков и Вайцеховская делают трафик спортсу на имени Тутберидзе 🥊🤼‍♂️
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Gemma157
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фигуристки, знаете ли, тоже могут быть ранимыми..
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Флер де Лис
Ответ Ксюша Каблукова
Ми-ми-ми)) А нам, россиянам, что делать, если мы ее не любим?))
Мы - это кто? Мы, Николай Второй?
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Сергей Орлов
Холодная, расчётливая, со скверным характером тётя.
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duffy
Ранима по отношению к себе. К другим она равнодушна и холодна. Явные проблемы с эмпатией.
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Navian
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Явно Железняков по ней с ума сходит. Но тут без вариантов. Слишком разные интеллектуальные способности.
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Анастасия Платонова
Этого знаете, как в фильме..
Да уж, безобидная.....и ранимая....
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Ксюша Каблукова
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Ответ Маргарита В Сафронова
Этери профессионал. Она умеет держать свои огоньки при себе и для себя.
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Евгения Гринева
Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий удален модератором
Какие ВСЕ фотки она удалила? У нее было 1 с ним фото. она дофига фото удалила, с Медведевой, с трио после ковида, видео для ИСУ и т д, около 40 штук
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