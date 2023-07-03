Алексей Железняков: «Тутберидзе никогда не упивается своей властью. Если ей человек не подходит, она просто попрощается»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Алексей Железняков Р-Спорт Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков заявил, что Этери Тутберидзе никогда не упивается своей властью.

«До работы с Этери Тутберидзе я совершенно не знал, кто она такая. Я был очень далек от фигурного катания. Но мне сразу стало ясно, что она очень мудрая женщина, которая знает, что делает.

Этери – серьезный, фанатичный к работе человек, она невероятно кропотливо подходит ко всему. И еще сложилось ощущение, что она закрытая.

Этери всегда такая: держит людей на расстоянии, но если понимает, что ты нормальный, без какашек внутри, начинает тебе доверять. Становится совершенно другое общение, другой подход.

Я согласен, что в ней есть внутренняя сила. Если бы это был не сильный человек, таких результатов не было бы. Тут нужна и духовная, и моральная, и физическая сила. Она же не уходит со льда, с утра до ночи там торчит, один выходной в неделю. И держать эту марку столько лет – сила должна быть очень серьезная.

Власть? Не сказал бы. Она никогда не упивается своей властью, все всегда по делу. Если ей человек не подходит, она просто попрощается, не объясняя многих нюансов», – сказал Железняков. 

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16 комментариев

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Aelinn
Я вот нормальный, скромно добавил Алексей Железняков.
+13
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Tatiana Klm
«Просто прощается, не объясняя нюансов»… - нормально так, Хозяйка жизни
+9
-3
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Heopsa
Ответ Uvindu Vidura
Господин железняков видимо говорит про какую-то другую Тутюертдзе. Назовите хоть одного фигуриста которого она не облила помоями, с которым она "просто простилась". Что уж говорить, она даже свою родную дочь не может до конца принять, фотошопя ей нос на фотографиях. В этой женщине нет никакой внутренней силы,а есть только желание кому-то что-то бесконечно доказывать.
Надо сказать, ушедшие фигуристки тоже в долгу не остались, поливали от души бывшего тренера. А некоторых она после этого даже назад приняла.
+6
0
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Veronika spuria
Однако, какие подробности про расставания он знает....
+4
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Евгения Гринева
А с Железняковым когда попрощается не объясняя многих нюансов?
+5
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Лена Диор
У него наверное надбавки идут за расхаливания Великой хозяйки
+9
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Uvindu Vidura
Господин железняков видимо говорит про какую-то другую Тутюертдзе. Назовите хоть одного фигуриста которого она не облила помоями, с которым она "просто простилась". Что уж говорить, она даже свою родную дочь не может до конца принять, фотошопя ей нос на фотографиях. В этой женщине нет никакой внутренней силы,а есть только желание кому-то что-то бесконечно доказывать.
+17
-15
+2
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papadok
Ответ Aelinn
Я вот нормальный, скромно добавил Алексей Железняков.
Без какашек. Исключительно фиалками.
+2
0
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Syndycate
Ну да, поэтому были истерики после ухода учениц, и поэтому возвращала всех обратно)
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Pentrak
Он тоже стакан перепутал что ли?
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Аля Иванова
Железняков,пригласите уже иконописца,пора с неё иконы писать.
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Лена Диор
Мы просто целуем подол её пальта
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Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Она и с ним может расстаться, если против что-нибудь скажет.
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natali5228
Ответ Uvindu Vidura
Господин железняков видимо говорит про какую-то другую Тутюертдзе. Назовите хоть одного фигуриста которого она не облила помоями, с которым она "просто простилась". Что уж говорить, она даже свою родную дочь не может до конца принять, фотошопя ей нос на фотографиях. В этой женщине нет никакой внутренней силы,а есть только желание кому-то что-то бесконечно доказывать.
Относительно мирно-с Рухиным, Ероховым и мелкими Колесниковым, Лукиным.. Но они же не феерили во взрослых)
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