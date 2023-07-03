Алексей Железняков: «Тутберидзе никогда не упивается своей властью. Если ей человек не подходит, она просто попрощается»

Хореограф Алексей Железняков заявил, что Этери Тутберидзе никогда не упивается своей властью.

«До работы с Этери Тутберидзе я совершенно не знал, кто она такая. Я был очень далек от фигурного катания. Но мне сразу стало ясно, что она очень мудрая женщина, которая знает, что делает.

Этери – серьезный, фанатичный к работе человек, она невероятно кропотливо подходит ко всему. И еще сложилось ощущение, что она закрытая.

Этери всегда такая: держит людей на расстоянии, но если понимает, что ты нормальный, без какашек внутри, начинает тебе доверять. Становится совершенно другое общение, другой подход.

Я согласен, что в ней есть внутренняя сила. Если бы это был не сильный человек, таких результатов не было бы. Тут нужна и духовная, и моральная, и физическая сила. Она же не уходит со льда, с утра до ночи там торчит, один выходной в неделю. И держать эту марку столько лет – сила должна быть очень серьезная.

Власть? Не сказал бы. Она никогда не упивается своей властью, все всегда по делу. Если ей человек не подходит, она просто попрощается, не объясняя многих нюансов», – сказал Железняков.