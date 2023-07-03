Алексей Железняков: «В мировом женском одиночном фигурном катании нет тех, кто мог бы конкурировать с Тутберидзе. В мире сейчас не очень хорошая тенденция»

Хореограф Алексей Железняков высказался о конкуренции в женском одиночном катании.

«В мировом женском одиночном фигурном катании нет тех, кто мог бы конкурировать с . В мире сейчас не очень хорошая тенденция.

Я был в Европе, там говорят, что крутых специалистов не хватает как воздуха. И, естественно, прогресс стопорится. У нас спортсмены идут вперед и развиваются, а они топчутся на месте. Нас очень сложно догнать.

Даже в нынешней ситуации мы продолжаем развиваться. У детей был небольшой спад в самом начале, особенно у тех, кто уже вышел на серьезный уровень, потому что все-таки главный стимул – это международные старты, но сейчас это ушло.

Детей отпустило, и они опять работают так же, как работали до этого», – сказал .