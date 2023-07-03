Алексей Железняков: «В мировом женском одиночном фигурном катании нет тех, кто мог бы конкурировать с Тутберидзе. В мире сейчас не очень хорошая тенденция»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алексей Железняков Р-Спорт Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков высказался о конкуренции в женском одиночном катании.

«В мировом женском одиночном фигурном катании нет тех, кто мог бы конкурировать с Тутберидзе. В мире сейчас не очень хорошая тенденция.

Я был в Европе, там говорят, что крутых специалистов не хватает как воздуха. И, естественно, прогресс стопорится. У нас спортсмены идут вперед и развиваются, а они топчутся на месте. Нас очень сложно догнать.

Даже в нынешней ситуации мы продолжаем развиваться. У детей был небольшой спад в самом начале, особенно у тех, кто уже вышел на серьезный уровень, потому что все-таки главный стимул – это международные старты, но сейчас это ушло.

Детей отпустило, и они опять работают так же, как работали до этого», – сказал Железняков

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ну а почему бы Железнякову не выступить в защиту Этери? коль скоро тут началась очередная волна хейта со стороны Вайцеховской.. ей можно, а ему нельзя?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгения Гринева
Сегодня день Железнякова?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий