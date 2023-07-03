Железняков о том, кто из тренеров может соперничать с Тутберидзе: «Давыдов, Федченко, Василевский и Лавренчук. Если выдержат и будут развиваться дальше»

Теги Сергей Давыдов сборная России Этери Тутберидзе Алексей Железняков Софья Федченко Алексей Василевский Юлия Лавренчук Фигурное катание

Алексей Железняков назвал тренеров, которые, по его мнению, могут соперничать с Тутберидзе.

«Есть та же школа ЦСКА. Очень талантливый тренер Сергей Давыдов. Да, может быть, пока немножко не хватает опыта, но человек на правильном пути.

Могу отметить Алексея Василевского и Юлию Лавренчук, а также Софью Федченко. У них правильный грамотный подход, хорошо работают с техникой, стараются ставить интересные программы.

Это люди, которые только сейчас начали выходить на какой-то уровень, и о них заговорили.

Если они выдержат, будут развиваться дальше, то их ждет хорошее будущее и они смогут бороться с командой Этери Тутберидзе», – сказал хореограф. 

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13 комментариев

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Елена Сергеева
Плющенко нервно курит в сторонке
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Anna Stefan
А по мнению "мировой общественности" Плющенко, Мишин, Соколовская 😂😂😂
+6
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Delirium
Ответ KMR
Все кто жестит с детьми. Ясно-понятно
Тогда бы в списке и Плющенко был.
+4
-1
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tanya_1111
Ответ m_z_x
А Ангелы Плющенко?
Железняков не может произносить фамилию Плющенко, у него видимо нервный тик начинается, поэтому пришлось обходиться без него )))
+5
-3
+2
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Девушка Безимени
а с железякой кто?
+1
0
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Леди Брэкнелл
Ответ m_z_x
А Ангелы Плющенко?
Железняков на них обижен - он вызвал Плюща на дуэль и тот согласился.
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Lёna
главный эксперт всея фк)))
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olvl
Хорошие тренеры у нас есть, и это радует. Не знаю, нужно ли соревнование среди тренеров). Мне кажется, нет.
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Gemma157
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Федченко не забыл, не зря она так старалась всю зиму пиариться)
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Леди Брэкнелл
Ответ Delirium
Тогда бы в списке и Плющенко был.
😂
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Евгения Гринева
Ответ tanya_1111
Железняков не может произносить фамилию Плющенко, у него видимо нервный тик начинается, поэтому пришлось обходиться без него )))
Как и Плющенко не может произносить фамилию Тутберидзе, зато свои дворцы обвешал фотографиями ее фигуристок
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