Железняков о том, кто из тренеров может соперничать с Тутберидзе: «Давыдов, Федченко, Василевский и Лавренчук. Если выдержат и будут развиваться дальше»

Алексей Железняков назвал тренеров, которые, по его мнению, могут соперничать с Тутберидзе.

«Есть та же школа ЦСКА. Очень талантливый тренер Сергей Давыдов. Да, может быть, пока немножко не хватает опыта, но человек на правильном пути.

Могу отметить Алексея Василевского и Юлию Лавренчук, а также Софью Федченко. У них правильный грамотный подход, хорошо работают с техникой, стараются ставить интересные программы.

Это люди, которые только сейчас начали выходить на какой-то уровень, и о них заговорили.

Если они выдержат, будут развиваться дальше, то их ждет хорошее будущее и они смогут бороться с командой Этери Тутберидзе», – сказал хореограф.