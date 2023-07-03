Трусова о песне «Два крыла»: «Мне предложили записать, это было удивлением. Очень не люблю свой голос, записывать и потом слушать песню было сложно»

Александра Трусова рассказала, как записывала песню «Два крыла» и снималась в клипе.

– Мне предложили записать, это для меня было удивлением. Я очень не люблю свой голос. Никогда не хотела, чтобы при мне слушали мои интервью.

Да и сама тоже слушала редко, только если надо было проверить. Поэтому записывать и потом слушать песню мне было сложно.

– У тебя классный низкий голос. Почему ты его не любишь?

– Не знаю почему. Наверное, у многих людей так. Мы занимались пять дней по два часа, и в итоге получилось записать трек. Сначала меня учили вокалу, а потом отрабатывали уже конкретно эту песню.

Потом, в перерыве между отпуском и сборами, я записала клип. Решение было принято очень быстро. Времени было мало. Я спрашивала: «Как мы все успеем?». Мне отвечали: «Успеем». В итоге записывали ночью – в тот день я спала всего один час.

– А как придумали танец?

– Мы специально придумали движения, которые может повторить любой. Поэтому я прошу всех учить, включать музыку, повторять и выкладывать видео в социальные сети.

– Есть ли в разработке новая песня?

– Пока – нет. Но мне очень понравилось. Если будут идея, возможность, время – конечно же, сделаем, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом