Трусова о песне «Два крыла»: «Мне предложили записать, это было удивлением. Очень не люблю свой голос, записывать и потом слушать песню было сложно»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова музыка Фигурное катание

Александра Трусова рассказала, как записывала песню «Два крыла» и снималась в клипе.

– Мне предложили записать, это для меня было удивлением. Я очень не люблю свой голос. Никогда не хотела, чтобы при мне слушали мои интервью.

Да и сама тоже слушала редко, только если надо было проверить. Поэтому записывать и потом слушать песню мне было сложно. 

– У тебя классный низкий голос. Почему ты его не любишь?

– Не знаю почему. Наверное, у многих людей так. Мы занимались пять дней по два часа, и в итоге получилось записать трек. Сначала меня учили вокалу, а потом отрабатывали уже конкретно эту песню.

Потом, в перерыве между отпуском и сборами, я записала клип. Решение было принято очень быстро. Времени было мало. Я спрашивала: «Как мы все успеем?». Мне отвечали: «Успеем». В итоге записывали ночью – в тот день я спала всего один час.

– А как придумали танец?

– Мы специально придумали движения, которые может повторить любой. Поэтому я прошу всех учить, включать музыку, повторять и выкладывать видео в социальные сети.

– Есть ли в разработке новая песня?

– Пока – нет. Но мне очень понравилось. Если будут идея, возможность, время – конечно же, сделаем, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022. 

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

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13 комментариев

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Radik_2.0
да, и слушать невозможно
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Mohnatiy
Нам это слушать ещё сложнее...
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Злобный Конь
Вокал,обучение. 5 дней по 2 часа.
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Alealeale
Приятно знать, что Саша адекватно оценивает свой голос. Не надо пудрить ей мозги и льстить. Ей надо заниматься тем, к чему у неё талант. Она не артистка.
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zbcp8dgfk4
Нам тоже Саша
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Остап Бендер
"Вообще я певица, но так захотелось выступить в фигурном катании... Я на коньках стоять не умела, но 5 занятий по 2 часа, и короткая программа готова. Как я придумала прыжки? Хотелось что-то такое, что может повторить любой.
Мне понравилось, планирую произвольную через пару занятий"
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Elenstvo
Годы учебы, музыкальная грамота, сольфеджио, вокал? 5 дней по два часа - и трек готов
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Ирина Иванова
Разработана феноменальная методика обучения вокалу: 5 раз по 2 часа и трек записан. И не важно, что голос синтетический, что тембр, далёк от оригинала. Главное, маркетинговый эффект.
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vanessa2021
Песня Саши за 10 дней собрала больше полмиллиона просмотров в ютьюбе. По комментариям, лайкам- людям очень понравилось.
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Black&White
Ответ Radik_2.0
да, и слушать невозможно
Вас насильно заставляют слушать?
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Serge Vendino
Ответ vanessa2021
Песня Саши за 10 дней собрала больше полмиллиона просмотров в ютьюбе. По комментариям, лайкам- людям очень понравилось.
Ну правильно, дизлайки же убрали
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