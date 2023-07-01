Анна Щербакова: «Сейчас я постоянно переключаюсь, много сфер, не связанных со спортом. Но фигурное катание, безусловно, не уходит из моей жизни»

Анна Щербакова заявила, что фигурное катание не уходит из ее жизни.

Последний раз олимпийская чемпионка выступала на соревнованиях на Кубке Первого канала в 2022 году. Прошлый сезон она пропустила из-за операции на колене и последующего восстановления.

«Сейчас стало больше внимания, очень много мероприятий, других активностей. Стало больше возможностей, в том числе развиваться в других сферах, пробовать что-то новое. Жизнь стала многосторонней.

Раньше 100, даже 200% было посвящено фигурному катанию – с утра до ночи тренировки, даже во сне оно тебе снится, в выходные ты думаешь, что сделать еще лучше.

А сейчас я постоянно переключаюсь, много сфер, не связанных с фигурным катанием. Развитие идет в другое направление, но фигурное катание, безусловно, не уходит из моей жизни», – сказала .