Анна Щербакова: «Сейчас я постоянно переключаюсь, много сфер, не связанных со спортом. Но фигурное катание, безусловно, не уходит из моей жизни»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова ТАСС Фигурное катание

Анна Щербакова заявила, что фигурное катание не уходит из ее жизни.

Последний раз олимпийская чемпионка выступала на соревнованиях на Кубке Первого канала в 2022 году. Прошлый сезон она пропустила из-за операции на колене и последующего восстановления. 

«Сейчас стало больше внимания, очень много мероприятий, других активностей. Стало больше возможностей, в том числе развиваться в других сферах, пробовать что-то новое. Жизнь стала многосторонней.

Раньше 100, даже 200% было посвящено фигурному катанию – с утра до ночи тренировки, даже во сне оно тебе снится, в выходные ты думаешь, что сделать еще лучше.

А сейчас я постоянно переключаюсь, много сфер, не связанных с фигурным катанием. Развитие идет в другое направление, но фигурное катание, безусловно, не уходит из моей жизни», – сказала Щербакова

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16 комментариев

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Anna Pedahovskaya
Мне кажется, это очень похоже на ответ на вопрос, пойдет ли она в сезон
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ретроградный меркурий
Ответ aza.nova
Загитову вытолкали всем фк-мирком, а Щербакову дружно возвращают. Разница есть? Думаю, есть. Осталось выяснить, она несущественная или огромного размера?
Загитову не вытолкали, а Загитова закончила карьеру, убедившись в своей полной неконкурентоспособности и невозможности борьбы за пьедестал
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Мэй Касахара
Кажется, все-таки сезона не будет(((
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Andrew Petrov
ждем Анну в новом сезоне,надеюсь она найдет мотивацию и стимулы для возвращения✌
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Николай Криницкий
Аня,надеюсь , что ФК будет всегда приносить радость в твою жизнь.
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Katerina Sunny
Ответ Anna Pedahovskaya
Мне кажется, это очень похоже на ответ на вопрос, пойдет ли она в сезон
Так и надо смотреть по поступкам, а не ждать каких-то слов.
Ну вот сказала сегодня Медведева, что ей без постоянных тренировок уже сложно откатать программу, но так это как бы очевидно.
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Фира Фасхутдинова
Тоже будет проявляться во многих сферах.
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Verysia
Ответ Рав. Зильберман
Идет по пути загитовой
У каждого свой путь, они и не должны следовать хотелкам ников со спортс.ру. Нисколько не фанат Ани, но поддерживаю ее: необходимо получать образование, находить себя вне катка. Тем более в нынешней обстановке.
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