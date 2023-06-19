Анна Щербакова приехала в Новогорск на сбор группы Тутберидзе

Анна Щербакова присоединилась к сбору группы Этери Тутбериддзе в Новогорске.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

«Да, Щербакова приехала на сбор в Новогорске», – сказал Коган.

Олимпийская чемпионка пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене и последующего восстановления.

Она была включена в резерв сборной на следующий сезон решением тренерского совета.