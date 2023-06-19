Анна Щербакова приехала в Новогорск на сбор группы Тутберидзе

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова ТАСС Фигурное катание

Анна Щербакова присоединилась к сбору группы Этери Тутбериддзе в Новогорске.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

«Да, Щербакова приехала на сбор Тутберидзе в Новогорске», – сказал Коган.

Олимпийская чемпионка Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене и последующего восстановления.

Она была включена в резерв сборной на следующий сезон решением тренерского совета. 

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38 комментариев

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Евгения Гринева
Она уже давно там, доброе утро
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ретроградный меркурий
Тоже мне "новость". Самые внимательные фанаты уже давно "спалили" Аню на фото девочек ТШТ из Новогорска. Ну и в принципе уже можно понять по отсутствию кружочков и постов в телеге, что Аня работает над набором формы. От неё со свадьбы Глейха не было никаких новостей.
+46
-11
+35
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Olga.t
Это очень хорошая новость.
Надеюсь, Аня пойдёт в сезон, а если тренируется только для поддержания формы и участия в шоу - что ж, имеет право ОЧ!
+37
-12
+25
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Lebedstory
Замечательно. Удачной работы Анюте. Надежда на её возвращение к соревнованиям меня всё же не покидает.
+26
-7
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ретроградный меркурий
Ответ Competition Score
Решила освоить азы ФК?
Неуместный сарказм. Если вы не в курсе, любая тренировка фигуристов, в том числе мировых звёзд, начинается с азов - дуг, кросс-роллов, "фонариков", перетяжек. А прыжки после отпуска собирают заново начиная с одинарных
+27
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+18
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ретроградный меркурий
Ответ TheWitcher
Ну, не давно, но несколько дней, как минимум, точно. Кружочек в телеге с анонсом музыкальных open-air фестивалей VK Fest, спонсором которых будет OMODA и где будут в том числе проводиться конкурсы с розыгрышами совместного мерча Ани и OMODA, она выложила три дня назад, находясь уже в Новогорске.
А Даша Садкова снимала фото неделю назад из Новогорска, и вот там на заднем плане можно рассмотреть Аню:
https://dzen.ru/b/ZIVsJ_IF3263bJSF
Так что она там уже минимум неделю.
+24
-8
+16
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olvl
Девочки без тренировок уже не могут. Аня очень упорная, захочет и в сезон выйдет.
+26
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EmperorNazer
Ане продуктивно провести сборы и набрать форму. Ждем ее выступлений на льду в любом качестве.
+19
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Маргарита В Сафронова
Вот это классная новость!
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Лаврентий Львович
Добро пожаловать к Ане, я всегда считал, что Аня - самая страстная фигуристка, у нее есть внутренняя мотивация кататься от души, а не ради денег и прочих благ.
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Peter Varfolomeyev
Это первый шаг к возвращению на соревновательный лёд! Удачи, Анечка!
+17
-9
+8
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Валерий Петров
Ответ Маргарита Михайловна
Может просто на экскурсию.
А то она Новогорска никогда не видела
+9
-1
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TheWitcher
Анюте — отличных тренировок!
А дальше — время покажет.

«Только соревнования дают такие эмоции, и на шоу эти эмоции не получить…» © Анна Щербакова после турнира шоу-программ

😘❤️🍀
+13
-5
+8
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Валерий Петров
Ответ Неволяшка
В чем новость? Щербакову включили в резерв сборной, это само собой подразумевает ее присутствие на сборах. Новость была бы, если бы она туда вообще не явилась)
Не подразумевает вообще-то
+11
-3
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Viktoria dek
Ответ Маргарита Михайловна
Может просто на экскурсию.
На экскурсию обычно Алина приезжает)
+14
-7
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nikolett
Если бы они обе с Трусовой вошли в сезон, это была бы бомба. Даже своим фактом.
Ах, мечты...
+11
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St Gill
С возвращением, и я надеюсь снова увидеть вас на поле.
+9
-3
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Viktoria dek
Ответ Неволяшка
В чем новость? Щербакову включили в резерв сборной, это само собой подразумевает ее присутствие на сборах. Новость была бы, если бы она туда вообще не явилась)
Резерв - это не значит присутствие на сборах. Тем более федерация резерву не оплачивает сборы в Новогорске
+7
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5 тулуп
Она и в прошлом году была в Новогорске
+11
-7
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Сергей Южин
Ответ Елена Синельникова
Неужели все-таки выйдет в сезон? Слабо, конечно, верится…
В Аню нужно верить всегда. Неверующие в нее уже много раз были посрамлены.
+5
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Эдель
не верю, но буду рада ошибиться
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5 тулуп
Ей выступать еще в шоу, вот и нужно набрать форму после отпуска
+9
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TheWitcher
Ответ ретроградный меркурий
А Даша Садкова снимала фото неделю назад из Новогорска, и вот там на заднем плане можно рассмотреть Аню: https://dzen.ru/b/ZIVsJ_IF3263bJSF Так что она там уже минимум неделю.
Видел это фото, да. Может и так.)
+4
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TheWitcher
Ответ Евгения Гринева
Она уже давно там, доброе утро
Ну, не давно, но несколько дней, как минимум, точно. Кружочек в телеге с анонсом музыкальных open-air фестивалей VK Fest, спонсором которых будет OMODA и где будут в том числе проводиться конкурсы с розыгрышами совместного мерча Ани и OMODA, она выложила три дня назад, находясь уже в Новогорске.
+9
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ИннаВБ
Ответ ретроградный меркурий
А Даша Садкова снимала фото неделю назад из Новогорска, и вот там на заднем плане можно рассмотреть Аню: https://dzen.ru/b/ZIVsJ_IF3263bJSF Так что она там уже минимум неделю.
Я думала, на дальнем плане Даша Усачева
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