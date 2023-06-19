Анна Щербакова приехала в Новогорск на сбор группы Тутберидзе
Анна Щербакова присоединилась к сбору группы Этери Тутбериддзе в Новогорске.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.
«Да, Щербакова приехала на сбор Тутберидзе в Новогорске», – сказал Коган.
Олимпийская чемпионка Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене и последующего восстановления.
Она была включена в резерв сборной на следующий сезон решением тренерского совета.
Надеюсь, Аня пойдёт в сезон, а если тренируется только для поддержания формы и участия в шоу - что ж, имеет право ОЧ!
https://dzen.ru/b/ZIVsJ_IF3263bJSF
Так что она там уже минимум неделю.
А дальше — время покажет.
«Только соревнования дают такие эмоции, и на шоу эти эмоции не получить…» © Анна Щербакова после турнира шоу-программ
😘❤️🍀
Ах, мечты...