Александр Энберт: «Только один российский фигурист представлен на премии ISU – это не отражает значимость вклада стран в развитие вида спорта»

Бронзовый призер ЧМ Александр Энберт высказался о результатах премии Международного союза конькобежцев Skating Awards.

Победу в номинации «Самый ценный фигурист» одержал олимпийский чемпион Нэтан Чен. В шорт-лист также вошли олимпийские чемпионы Анна Щербакова, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (танцы на льду).

«Все спортсмены в номинации сделали огромный вклад в фигурное катание, сложно его оценить, тут надо знать критерии, чтобы это комментировать. К Нэтану вопросов нет, он прекрасный спортсмен.

Думаю, многие российские болельщики поддерживали Аню как представителя нашей страны, школы, для нас она, конечно, самая лучшая.

Все мы знаем, какие обстоятельства сложились, российский спортсмен был представлен только один, сложно вообразить, что только один российский фигурист представлен на главной премии, это абсолютно не отражает значимость вклада стран в развитие вида спорта.

Были бы наши парники, уверен, они бы взяли премию, были бы танцоры, особенно олимпийские медалисты с , премия была бы другой.

Американское фигурное катание в отсутствие российских спортсменов, наверное, выглядит сильнее, чем в остальных странах. Понятно, что сильные спортсмены есть в Японии, сложно сравнивать, кто сделал больший вклад в фигурное катание – или .

Наверное, было бы правильнее разделить по-другому, сложно разным видам конкурировать друг с другом. Думаю, было бы интереснее посмотреть номинантов отдельно по видам, все-таки каждый вид важен. Возможно, в будущем изменится регламент, чтобы можно было все виды оценить», – сказал Энберт.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?