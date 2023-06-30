Валерий Ангелопол: «На Кубке Первого канала болельщица сказала: «Сбегай до Валиевой, возьми у нее автограф»

Теги сборная России танцы на льду болельщики Камила Валиева Валерий Ангелопол Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Танцор на льду Валерий Ангелопол поделился историей о болельщице.

«На Кубке Первого канала было два выхода – для каждой из команд. Я заходил с выхода для «Нас не догонят», был просто перерыв, заливка льда.

Стоит девочка, почти в лицо тычет мне свой блокнот. Я беру, хочу подписать, она такая: «Нет!» Думаю: не мне, наверное, сказала. Второй раз пытаюсь подписать, она: «Нет!» Я такой: «А что я должен сделать?»

И эту ее фразу я не забуду никогда: «Сбегай до Валиевой, возьми у нее автограф, пожалуйста». И я такой типа: что ты сейчас мне сказала? Мне еще никто не говорил: «Сбегай за автографом». Не так: «Вы можете попросить?» – рассказал Ангелопол в шоу Анастасии Скопцовой «Есть история». 

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9 комментариев

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Olga.t
И что в итоге, какой финал этой истории?
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Jirastik
😅🤣😂
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Nomi
😅 ну бывают разные люди))) Я понимаю, что слегка шокирует))) Но лучше понять и простить)))
+2
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закрыт по беспределу
Да уж.. неприятно было, наверное)
+1
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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А что ему трудно что ли было сбегать?
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Kareglazaya
Фанаты разные бывают)) Много среди них и невоспитанных, и неадекватных)
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Регина Артёмова
История смешная 🤭 вот побольше смешных историй от наших фигуристов 😂
0
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Валерий Петров
Ответ Olga.t
И что в итоге, какой финал этой истории?
Наверно оказалось, что этой девочкой была...
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