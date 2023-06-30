Валерий Ангелопол: «На Кубке Первого канала болельщица сказала: «Сбегай до Валиевой, возьми у нее автограф»

Танцор на льду Валерий Ангелопол поделился историей о болельщице.

«На Кубке Первого канала было два выхода – для каждой из команд. Я заходил с выхода для «Нас не догонят», был просто перерыв, заливка льда.

Стоит девочка, почти в лицо тычет мне свой блокнот. Я беру, хочу подписать, она такая: «Нет!» Думаю: не мне, наверное, сказала. Второй раз пытаюсь подписать, она: «Нет!» Я такой: «А что я должен сделать?»

И эту ее фразу я не забуду никогда: «Сбегай до , возьми у нее автограф, пожалуйста». И я такой типа: что ты сейчас мне сказала? Мне еще никто не говорил: «Сбегай за автографом». Не так: «Вы можете попросить?» – рассказал в шоу Анастасии Скопцовой «Есть история».