Навка – Костомарову: «В эти тяжелые дни ты являешься символом победы над собой и обстоятельствами»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Татьяна Навка назвала Романа Костомарова символом победы над собой и обстоятельствами.

Ранее Костомаров опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

«Горжусь тобой! Никогда не сомневалась, что ты настоящий боец. Наш чемпион, на которого равняются миллионы людей не только в России, но и во всем мире!

В эти тяжелые дни ты являешься символом победы над собой и обстоятельствами. Уверена, что ты сделаешь еще много прекрасного для себя, семьи и поклонников. Горжусь, жду», – написала Навка в инстаграме.

Навка и Костомаров - олимпийские чемпионы Турина-2006 в танцах на льду.

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪

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1 комментарий

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asusp527
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