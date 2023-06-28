Татьяна Навка назвала Романа Костомарова символом победы над собой и обстоятельствами.

Ранее Костомаров опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

«Горжусь тобой! Никогда не сомневалась, что ты настоящий боец. Наш чемпион, на которого равняются миллионы людей не только в России, но и во всем мире!

В эти тяжелые дни ты являешься символом победы над собой и обстоятельствами. Уверена, что ты сделаешь еще много прекрасного для себя, семьи и поклонников. Горжусь, жду», – написала Навка в инстаграме.

Навка и Костомаров - олимпийские чемпионы Турина-2006 в танцах на льду.

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪