Щербакова о посещении школы Амодио: «Это скорее дружеский визит, нежели официальный мастер-класс. Поприсутствовала на тренировках, поделилась опытом»

Анна Щербакова рассказала о визите в школу Флорана Амодио во Франции.

– У вас недавно был мастер-класс во Франции. Кто пригласил и как все прошло?

– Меня пригласил . Мы с ним познакомились пару лет назад. Я, естественно, следила за ним уже давно. Последний его чемпионат Европы смотрела в прямом эфире – плакала у экрана, очень трогательно было.

Следила за ним, как за фигуристом, еще с детства, когда совсем маленькая была и особых перспектив у меня не намечалось. Были подписаны друг на друга в соцсетях, он поздравлял меня с какими-то соревнованиями. Для меня это, конечно, всегда очень непередаваемое ощущение – это спортсмен, за которым ты в детстве следил и который казался для тебя недосягаемым.

Потом я начала участвовать в крупных соревнованиях, и многие фигуристы, за которыми я в детстве следила, писали мне, поддерживали и поздравляли. Это все очень сильно придает сил. Первая реакция – удивляешься, что они тебя знают.

В начале общение было такое. Пару лет назад познакомились лично, нам очень интересно было вместе общаться, нашли общий язык и много тем для разговора. Одна из них, кстати говоря, это «Новогорск», где Флоран много тренировался.

Весь этот год Флоран очень часто звал меня к себе, говорил: «Было бы классно, если бы у тебя была возможность приехать в академию». То есть, это скорее дружеский визит, нежели какой-то официальный мастер-класс.

Наконец, появилась возможность совместить семейную поездку и заодно заехать к Флорану. Я приехала, очень классно провела там пару дней. Приходила к ним на тренировки, поначалу просто наблюдала, как все это происходит. Для меня это тоже большой опыт – посмотреть, как они тренируются. Много интересного увидела.

Потом выходила на лед. Поначалу немного стеснялась, Флоран сам меня спрашивал: «Что ты думаешь об этом и об этом?» Обсуждала с ним, рассказывала свое видение. Часто было такое, что смотрю на кого-то и говорю даже не замечания, а просто делюсь своим опытом: «Вот это нравится, здесь можно вот так сделать».

И Флоран такой: «Вот-вот-вот! Сейчас, подожди». Зовет фигуриста и говорит: «Теперь скажи ему то же самое». Повторяла то же самое. Говорит: «Вот, сколько раз я тебе говорил. Сейчас Аня скажет, сразу все поймешь».

Были ситуации, когда я что-то скажу и Флоран говорит: «Десять раз ей такое говорил, а ты сказала – и сразу исправила». Наверное, просто свежий взгляд какой-то. Поприсутствовала на тренировках, поделилась своим опытом.

По завершению было что-то вроде пресс-конференции, когда все спортсмены задавали мне вопросы, и мы с ними просто общались. В итоге это было больше похоже не на пресс-конференцию, а на обычное общение. Мы несколько часов просидели, у ребят было много совершенно разных вопросов. Просто делилась своим мнением, опытом, обсуждали.

– Что-то неожиданное спросили?

– Нет, для фигуристов такие обычные вещи. Были вопросы про рутину, про подготовку к соревнованиям многим было интересно узнать. В общем, обсуждали наши насущные проблемы фигуристов.

– Во Франции и России отличается тренировочный процесс?

– Я не могу сказать, что мне есть, с чем сравнить. В российской школе я была только в стенах «Хрустального», поэтому могу сравнивать с подходом наших тренеров.

Конечно, различия есть, но мне очень понравилось, как Флоран относится к работе. Он на спортсменов не давит, а на своем примере показывает, с какой самоотдачей надо кататься. Думаю, своими результатами он показывает, чего можно добиться, – сказала фигуристка.