Анна Щербакова: «От медийной работы я больше устаю, а от тренировок, если они хорошие, скорее заряжаюсь»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала, от чего устает больше – от медийной работы или тренировок.

– В этом году у вас новый график, много публичных мероприятий. Сложно ли было перестроиться?

– Уже привыкла к этому. Мне кажется, классно, когда много работы, когда ты всегда чем-то занят. Мне скорее тяжелее найти место, когда нет никаких дел, а когда ты постоянно что-то делаешь, то мне комфортнее.

– Можно ли по напряжению сравнить это со сложным соревновательным графиком?

– Чуть-чуть разные нагрузки. Естественно, физически ты больше устаешь при подготовке к соревнованиям, когда ты тренируешься с утра до ночи и нет времени на что-то еще. Но эмоционально и морально ты больше устаешь, когда пытаешься совмещать все и сразу. От такой медийной работы я все-таки больше устаю, а от тренировок, если они хорошие, скорее заряжаюсь.

У меня бывает такое, что еду с какого-то мероприятие на тренировку, уставшая, выжатая как лимон, даже слово тяжело сказать. Потому что я в целом интроверт и часто энергию во время общения отдаю.

И вот без сил выходишь на тренировку, у тебя начинает все получаться и в итоге я с тренировки выхожу, у меня куча сил, я заряженная. Думаю: «Откуда у мен столько сил?» По идее я должна была устать, но наоборот зарядилась, – сказала фигуристка.

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5 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Аня не реализовала до конца свой соревновательный потенциал.. Она боец, и ей скучно в обычной жизни. Удачи, Анюта!
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Kontiolahti
Поэтому многие ходят бегать после тяжелого офисного дня..
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несахар
щербакова, гоу за четвертым золотом чемпионата россии
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Lanapiano
Анюта, возвращайся. Ничто не заменит соревновательного адреналина. Здоровья и удачи. И с новым контрактом!
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