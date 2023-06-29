Анна Щербакова: «Не могу сказать, что часто пересматриваю свои прокаты, но если бывает такое настроение, то это прокаты с трех победных ЧР, Олимпиада»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала, пересматривает ли свои победные прокаты.

– Не так давно был международный олимпийский день. Спустя полтора года, какие у вас эмоции от Игр в Пекине, возвращаетесь ли вы в тот олимпийский день? Часто ли достаете медаль? Смотрите ли, где ее храните?

– Храню ее дома, на полочке, красиво лежит. В целом не достаю, только если на какие-то съемки просят. А именно воспоминания, конечно, это одно из самых важных событий в моей жизни, точно самое важное в моей спортивной карьере, поэтому, конечно, часто вспоминаю, сейчас только с положительными эмоциями.

– Есть какое-то соревнование, которое часто пересматриваете?

– У меня есть довольно банальный список соревнований, которые являются моими любимыми. Не могу сказать, что я часто сажусь и пересматриваю свои прокаты, но если бывает такое настроение, то это прокаты с трех победных чемпионатов России, Олимпиада...

– Чемпионат мира не назвали.

– Потому что не пересматриваю, ха-ха. Конечно, пару раз я его смотрела, но с меньшим энтузиазмом.

– Почему?

– Если я допустила какие-то ошибки в прокате, то после соревнований, я прокат пересмотрю миллион раз, чтобы все детально рассмотреть. Но в целом хочется больше вспомнить позитивные эмоции, а мои ошибки не доставляют таких эмоций, поэтому не люблю на них смотреть. А когда произвольная началась с падения, то энтузиазма после просмотра нет.

То есть я все равно горжусь этим прокатом. Я прекрасно у себя в голове понимаю, что собраться после падения, все доделать, бороться за прокат, я все еще горжусь, что сделала тот же лутц-риттбергер последним элементом. В принципе прокатом я горжусь, но не скажу, что при этом часто его пересматриваю.

Там скорее эмоции от победы. Мне иногда попадается, как люди делают нарезки с тем моментом. Там была самая искренняя реакция на победу, ее пересматриваю с удовольствием, – сказала фигуристка.

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3 комментария

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Ритт
Есть спортсмены, даже топ уровня, которые после первой неудачи докатывали программы на отвали на самых важных стартах.
Аня же из тех, кто не опускает руки, если прокат не задался, а тащит до конца. Борется за каждый элемент программы. Хорошее качество для спортсмена!
+13
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абанамат
Поздравляю Аню с началом сотрудничества с мировым брендом по производству Эл. техники TCL.
+4
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ezhik38
На ЧМ я люблю КП. ) Пожалуй лучшее исполнение Элегии Массне.
+3
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