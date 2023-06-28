«Любимая рутина». Камила Валиева показала, как занимается балетом

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева опубликовала видео с занятия балетом.

«Любимая рутина ❤️», – написала фигуристка. 

Группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Валиева, сейчас находится на сборах в Новоорске. 

 

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15 комментариев

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ДИОНИС
Действительно, любимая рутина Камилы! Валиева - одна из самых пластичных фигуристок мира! Ждём осенью на льду с новыми прекрасными программами!
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Иван Иванов
Когда выходит на лёд Камила, я не жду элементов, прыжков сложных и прочего, я просто люблю смотреть на это чудо фигурного катания, плавное, стремительное, грациозное, воздушное, короче можно долго перечислять все восторженные эпитеты - Камила просто волшебница! Камилочка - это реально наше сокровище!
Ангельская девочка с сильным характером и трудолюбием!! Только лучшие остаются с Этери!!
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Иван Иванов
Камила вне гравитации! У всех свой неповторимый шарм , но Валиева в своём амплуа ни с кем не сравненная, уникальная, гений в фигурном катании если можно так назвать! Камила чудо! Неземная краса дивная! Многогранна и космически талантлива! И в то же время скромная и невероятно сильно техничная! Ее катание это магия, истинно фигурное искусство!
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Lapo Elkann
В красном Садкова ? отличная девочка.
А Камила прима балерина Фигурного катания . Красота.
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Александр Скворцов
Волшебное искусство фигурного катания
От спорта и балета ведет прямую нить...
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Александр Скворцов
Камила-настоящая балерина на льду. Катание Камилы всегда восхищало профессиональных балерин. Кроме Ольги Смирновой, Валиевой восхищаслась прима балета Наталья Осипова.
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Анастасия Платонова
Балет балет балет души призывный звук
Балет балет балет несбыточный мой друг
Мой самый ясный взор мой самый легкий вздох
Балет ты с давних пор мой бог мой бог....
+3
-2
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alexnew
Ответ За Валенсию с 1999
Почему не на льду??
Причем тут лед?
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-5
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