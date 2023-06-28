«Любимая рутина». Камила Валиева показала, как занимается балетом
Камила Валиева опубликовала видео с занятия балетом.
«Любимая рутина ❤️», – написала фигуристка.
Группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Валиева, сейчас находится на сборах в Новоорске.
Ангельская девочка с сильным характером и трудолюбием!! Только лучшие остаются с Этери!!
А Камила прима балерина Фигурного катания . Красота.
От спорта и балета ведет прямую нить...
Балет балет балет несбыточный мой друг
Мой самый ясный взор мой самый легкий вздох
Балет ты с давних пор мой бог мой бог....